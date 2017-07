No lo dejaron donar sangre por ser gay y logró un importante cambio

Facundo Romero fue discriminado a fin de junio cuando con una amiga se presentó en el Instituto Provincial de Hemoterapia de San Juan para donar sangre. Tras completar el cuestionario y realizarse una serie de estudios, una mujer le dijo que no podía hacerlo por el simple hecho de ser gay.

"Cuando me dijo eso me quedé bastante shockeado. Al ver mi cara, ella empezó con una serie de justificaciones baratas y sin sentido", agregó. Todavía en varios lugares del país el cuestionario de donantes consulta sobre si una persona mantuvo relaciones sexuales con otra persona del mismo sexo.

Gracias a la denuncia de Facundo, el instituto Provincial de Hemoterapia eliminó dicha pregunta del cuestionario y evita hablar de "grupos de riesgo".

"En el INADI me facilitaron un formulario de denuncia y me dijeron que mi caso no era el primero y supongo que, desgraciadamente no será el último, por lo que quiero que esto se comparta. La impotencia que hoy tuve, el sentirme distinto y excluido no se lo deseo a nadie", publicó ese día Facundo en su Facebook.

En el 2015 el Ministerio de Salud de la Nación decretó una resolución para que los hospitales del todo el país pongan énfasis únicamente en las "prácticas de riesgo" de las personas a la hora de donar sangre y no estigmatiza a nadie llamando "grupo de riesgo", una expresión discriminatoria. Sin embargo, la provincia de San Juan no adhirió legalmente a dicha resolución.

La norma nacional fue impulsada por el INADI junto a organizaciones de la sociedad civil y representó un histórico cambio de paradigma en cuestiones sanitarias.