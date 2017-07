74 jóvenes santafesinos ya tienen empleo formal

El intendente José Corral reconoció a 24 empresas de la ciudad que trabajan con el Programa Escuelas de Trabajo e incorporaron 74 jóvenes a su planta permanente. De la actividad, que se desarrolló en la nave central del Molino Marconetti, participaron además el secretario General, Carlos Pereira; la directora de Escuelas de Trabajo, Cecilia Battistutti; los concejales Carlos Suárez y Adriana Molina; y funcionarios de la Gerencia de Empleo Regional Santa Fe del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

“Nos sentimos muy orgullosos, contentos y felices de estar cumpliendo con un sueño, una promesa, un compromiso: las Escuelas de Trabajo. Nació de la convicción de que el Estado tiene que estar presente en los barrios de la Ciudad, acompañando a los jóvenes santafesinos para brindar oportunidades genuinas para progresar en la vida”, enfatizó el mandatario local para luego completar: “La idea es estar cerca de estos jóvenes santafesinos, en el momento de la vida en la que uno arma su familia, en la que elige el camino que va a seguir. A través de las Escuelas de Trabajo, buscamos estar cerca de quienes más lo necesitan, llegando a tiempo con todas herramientas que tiene el Estado, en sus diferentes niveles”.

Aprendizaje conjunto

Lorena Rolón, es la dueña del Buen Sol, empresa que incorporó a jóvenes de las Escuelas de Trabajo a su planta permanente, contó su experiencia con el Programa: “Hace ya unos años que participamos de esta posibilidad que nos da el Municipio, en conjunto con la Nación, de poder incorporar jóvenes de la ciudad. Es una oportunidad invaluable para todos: para los jóvenes, para el Estado y para la empresa. Todos aprendemos y crecemos”.

Por su parte, Carlos Ingino de Figan se comprometió a seguir trabajando con este Programa y afirmó que de ahora en adelante, todas las incorporaciones a su empresa las van a realizar mediante la Oficina de Empleo y las Escuelas de Trabajo. Con respecto a la experiencia, indicó: “Todo el trabajo de selección que hacen es muy bueno. Se hace en varias etapas, seleccionan a los jóvenes y nos acompañan y nos hacen de nexo con el Ministerio de Trabajo, para que el trámite sea muy simple, muy didáctico y llevadero. Desde el punto de vista de la empresa, el trabajo que hace la Municipalidad es muy bueno. Si nosotros tuviéramos que hacer eso sería mucho más difícil. Espero que sigamos apuntalando esta iniciativa”.

En tanto, el intendente José Corral reconoció la valentía y la decisión de los empresarios santafesinos que apuestan a este Programa: “Quienes están acá, todos los días afrontan ese riesgo que significa tener una empresa, generar una actividad y eso genera oportunidades de vida y por eso estamos muy agradecidos. Pero además, porque están tomando gente. En un momento difícil, están asumiendo el compromiso con los jóvenes de que van a tener, si hacen las cosas bien y cumplen su parte, el empleo seguro”.

Cambio de vida

“Para los jóvenes, la experiencia que han vivido a través de las Escuelas de Trabajo es extraordinaria. No es lo mismo tener ganas de trabajar que la experiencia concreta de levantarse todos los días, de cumplir el horario, de asumir que hay un jefe, que a ese jefe hay que hacerle caso, que estás en una empresa, que esa empresa tiene reglas, que hay que cumplirlas, y que cuando uno cumple esa parte tiene también una retribución, que no es solamente el ingreso es también poder crecer. Las empresas tienen posibilidades de crecimiento para su personal, por eso del lado de los chicos es una oportunidad que están aprovechando y a nosotros nos parece que vale la pena destacarlo”, afirmó el intendente José Corral.

En tanto, Lucila Fernández, una joven de barrio Yapeyú que hoy trabaja en Addoumie y Labath y relató su experiencia a los presentes: “Empecé con un entrenamiento de cuatro meses. Entré en la empresa y era grande, me costó mucho. Pero las personas que trabajan ahí y mi jefe me ayudaron y me enseñaron. Fui aprendiendo hasta que finalizó la pasantía, me volvieron a contratar y fui a las ventas, fue un paso más. Estoy muy contenta y agradezco a la empresa y a mi orientadora”.

Carlos Belizan, joven padre que trabaja en la empresa Estambul, contó: “Cuando me acerqué a las Escuelas de Trabajo estaba pasando por una situación difícil. Salió la oportunidad de hacer una pasantía en Estambul y ahí empezaron a mejorar mis cosas. Fueron 6 meses, donde fui viendo muchos cambios, me sentía muy bien y fue cambiando todo. Cuando quedé efectivo, que me dieron esa gran noticia, mucho mejor. Le doy gracias a las Escuelas de Trabajo y la empresa”.