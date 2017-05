DISPONIBLE CEBALLOS Y VERA SE REPONE PARA EL CLÁSICO

Las buenas noticias se asociaron al festejo del cumpleaños sabalero. Lucas Ceballos recibió apenas una fecha de suspensión cuando se especulaba con la posibilidad de que sean dos, mientras que va muy bien la recuperación de Diego Vera, aunque no va a llegar para jugar el domingo ante los tucumanos pero estará a disposición de Domínguez para el clásico.



Otro de los jugadores que evoluciona favorablemente es Nicolás Leguizamón, quien podría ser de la partida y es el jugador al que va a esperar Domínguez para definir el equipo.



Teniendo en cuenta el equipo que paró en los entrenamientos, aunque sin confirmar nada todavía, la probable formación para enfrentar a Atlético sería con Broun; Ceballos, Conti, Olivera y Clemente Rodríguez; Pereyra, Bernardi, Poblete y Torres; Leguizamón y Blanco.



Si esto se confirma, se producirían varios retoques en el equipo. En defensa, Olivera entrará por el suspendido Ortiz (una fecha por llegar al límite de amarillas). En el medio, Torres lo hará por Oviedo, pasando Bernardi a jugar de doble cinco con Poblete. Y arriba, el lugar de Vera será ocupado por Blanco, quien lo reemplazó muy bien en el encuentro del sábado pasado en Junín, marcando dos goles.



En otro orden, evoluciona favorablemente Vera y la lesión sufrida el sábado no reviste la gravedad que en algún momento se temió. Esto acrecienta las chances para que juegue el encuentro con Unión del domingo 14.



El panorama es distinto con Pablo Ledesma, ya que es una lesión que necesita un tiempo prolongado de recuperación. “Puede curarse en 40 días, o en 35 o en 30. Se tendrá que esperar la evolución”, dijo Domínguez, quien por el momento sólo espera que el volante se ponga bien y no pretende apurar ningún proceso normal de recuperación.



Con los titulares



Si bien Pablo Lavallén, entrenador de Atlético Tucumán, iba a parar hoy el equipo que jugará el domingo en Santa Fe, se especula que vendrá con lo mejor que tiene a jugar este encuentro en el Centenario.



“Nada es fácil en Brasil pero nada es imposible tampoco”, advierte Cristian Lucchetti, uno de los emblemas del equipo. Atlético no sólo debe ganarle a Palmeiras en el partido del miércoles 24 de mayo, sino que debe hacerlo por dos o más goles, para que su clasificación no dependa de nadie más, pensando en la continuidad de los tucumanos en la Copa Libertadores. El martes pasado, los tucumanos lograron derrotar a Peñarol en el Jardín de la República, pero todavía no tienen asegurada la clasificación para una nueva fase.



Horario del clásico

Se definió que el clásico de Santa Fe entre Colón y Unión se disputará en ese horario, el domingo 14 de mayo.