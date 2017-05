MARINI BUSCA EMPEZAR CON EL PIE DERECHO EN UNIÓN

Con el debut de Pablo Marini como entrenador de Unión, el elenco rojiblanco intentará levantar cabeza y dejar atrás esta racha de cuatro partidos sin ganar con dos derrotas e igual cantidad de empates. En lo que va de este 2017 el Tate apenas sumó un triunfo que fue ante Talleres como local. Los malos resultados hicieron que Juan Pablo Pumpido deje de ser el entrenador por decisión suya y en consecuencia los dirigentes debieron salir a buscar un técnico y llegó Pomelo.

Y justamente el bautismo de fuego del flamante DT no es nada sencillo, teniendo en cuenta que siempre es complicado jugar en la cancha de Atlético de Rafaela y más teniendo en cuenta que la Crema atraviesa el mejor momento en el torneo con cuatro encuentros sin perder, con tres empates y el último triunfo ante Olimpo en Bahía Blanca. Justamente el último antecedente de Atlético como local fue el empate 0-0 ante Boca.

De todos modos, las urgencias de la Crema son muchas ya que hoy es el primer equipo que está perdiendo la categoría y un milagro haría que pueda mantenerse en Primera División, por lo cual no está en condiciones de dejar puntos en el camino. Precisamente ese contexto puede llegar a favorecer a Unión que podría aprovecharse de esa desesperación. No obstante, está claro que el elenco rojiblanco debe mejorar y mucho para obtener un buen resultado, dado que los últimos antecedentes no son buenos.

En relación al equipo que viene de igualar como local ante Patronato, Marini dispondrá cuatro variantes, tres de ellas en el bloque defensivo y además modificará el esquema táctico. Después de cumplir la fecha de suspensión Leonardo Sánchez ingresará en lugar de Agustín Sandona. En el lateral izquierdo Lucas Pruzzo reemplazará a Nahuel Zárate suspendido y Santiago Magallán suplantará a Emanuel Britez quien padece algunas molestias físicas pero igual viajó a Rafaela. Y en la mitad de la cancha, Nelson Acevedo jugará en lugar de Manuel De Iriondo también suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

Por su parte, Juan Manuel Llop definió que su equipo presentará dos modificaciones en relación al triunfo frente a Olimpo. En defensa Lucas Blondel ingresará en lugar del expulsado Teodoro Paredes, mientras que en la mitad de la cancha Kevin Itabel quien cumplió la fecha de suspensión reaparecerá en lugar de Angelo Martino. Finalmente tanto Oscar Carniello como Matías Abero se recuperaron de sendas molestias musculares y serán de la partida.

Formaciones

Atlético de Rafaela: Lucas Hoyos; Lucas Blondel, Oscar Carniello, Gastón Campi, Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Lucas Pittinari, Emiliano Romero, Kevin Itabel; Fernando Luna; y Leandro Díaz. Suplentes:

Unión: Nereo Fernández; Rodrigo Erramuspe, Santiago Magallán, Leonardo Sánchez, Lucas Pruzzo; Nelson Acevedo; Lucas Gamba, Diego Villar, Martín Rivero, Mauro Cejas; y Franco Soldano.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Nuevo Monumental.

Hora:19.