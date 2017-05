Georgia se convirtió en el décimo estado que permite llevar armas a las universidades

El estado norteamericano de Georgia permitirá que las personas lleven armas de fuego a las universidades, luego de que su gobernador, el republicano Nathan Deal, promulgara una controvertida ley que lo autoriza pese a las objeciones de funcionarios universitarios y de activistas.



Con la promulgación de esta ley, Georgia se une a otros nueve estados que permiten llevar armas en los campus universitarios.



Precisamente, fue en la capital estatal, Atlanta, donde el presidente estadounidense, Donald Trump, dio el pasado 28 de abril el primer discurso de un mandatario ante la Asociación Nacional del Rifle (NRA) desde que Ronald Reagan lo hiciera en 1983.



Trump prometió al mayor grupo de presión a favor de las armas del país que defenderá sus intereses y les aseguró que tienen "un amigo" en la Casa Blanca.



Texas, por su parte, cuenta desde el año pasado con la ley conocida como "campus carry", por la que se permite portar armas en sus universidades públicas, disposición aprobada por la Legislatura de mayoría republicana, y que tuvo la oposición de la institución pública más grande y prestigiosa del estado, la Universidad de Texas (UT).

La controvertida norma comenzó a regir justamente en el día en que se conmemoró el 50° aniversario de la masacre cometida por Charles Whitman, un estudiante que subió a la Torre, el edificio principal del campus de la UT, y desde allí disparó su fusil y mató a 16 personas e hirió a 32, en el primer tiroteo masivo que se registró en un campus universitario de Estados Unidos.



El gobernador Deal, quien el año pasado vetó una medida similar porque permitía llevar armas a ciertos sitios considerados "sensibles" dentro del recinto universitario, indicó que en esta nueva medida han sido vedados varios de esos lugares tales como aulas, audiencias disciplinarias y oficinas administrativas, entre otras.



"Es totalmente apropiado que las armas no sean permitidas en áreas sensibles de los campus universitarios y aprecio la consideración que tuvo la Asamblea General al aumentar la exclusión de estas áreas en las universidades en la ley de este año", declaró Deal en un comunicado difundido por la agencia de noticias EFE.



La ley, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, prohíbe además llevar armas a eventos deportivos y en dormitorios universitarios, así como a cualquier aula en la que se encuentran estudiantes de secundaria recibiendo lecciones como parte de cursos avanzados.



El gobernador republicano justificó la promulgación de la ley señalando que los estudiantes universitarios se desenvuelven en un "territorio peligroso".



"Si bien la ley HB280 toma en cuenta los derechos y restricciones relacionadas a quienes tienen permiso para llevar armas en los campus universitarios, puede tener aún un mayor importancia para los estudiantes que van y vienen de los mismos", indicó el gobernador Deal.



"Desafortunadamente, hay partes del estado en las que el camino a la educación viaja a través de un territorio peligroso", concluyó.



No obstante las explicaciones, administrativos y policías de las universidades del estado, así como activistas y movimientos a favor de un mayor control al acceso a armas de fuego, mostraron su preocupación y se preguntaron sobre el súbito cambio de postura del gobernador con respecto al año pasado.



"El año pasado, el gobernador Nathan Deal vetó una ley que permitía llevar armas en el campus diciendo que 'desde los primeros días de nuestra nación y estado, las universidades han sido consideradas como santuarios de aprendizaje donde las armas de fuego no están permitidas'", indico el movimiento Moms Demand Action for Gun Control in America.



"Distanciarse de esas protecciones debería requerir una justificación apabullante y no la encontramos", advirtió el grupo.