"Votaré a Macron con un broche en la naríz"

El politólogo y ensayista francés Sami Nair alertó que "Francia vive una situación trágica" y llamó a votar por el liberal Emmanuel Macron "con un broche en la nariz, para no favorecer" a Marine Le Pen, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo domingo.



Nair, autor de numerosos libros sobre ciencia política, economía y filosofía y uno de los pensadores más importantes de Europa, dijo en diálogo con Télam que "tanto Macrón (En Marcha) como la neofacista Le Pen (Frente Nacional) son la herencia de la política de los socialistas, no sólo de la derecha".



"Es el regalo envenenado que nos ha dejado Francois Hollande con sus últimos cinco años de mentiras, política neoliberal y destrucción de los acerbos sociales", aseguró el catedrático, quien fue asesor en temas migratorios del Primer Ministro socialista Lionel Jospin (1997-2002).



Al referirse a Le Pen, a quien define como "neofacista" o con el neologismo "neofacha", Nair dice que sobre ella "su ideología profunda es la de los nazis, una ideología disfrazada que fundamentalmente está en contra de la Unión Europea, de los extranjeros, de los inmigrantes y de los refugiados. Es racista y xenófoba".



En cuanto a Macron, su rival y favorito en las encuestas, cree que "es absolutamente inepto, no tiene contenido, no va a solucionar absolutamente nada", pero destaca que "no pone en peligro el Estado de Derecho, y no llama a la guerra civil en contra de los extranjeros e inmigrantes".



"Para mí la cuestión es muy sencilla: votaré con un broche en la nariz al hombre que representa la nada, frente a ella que representa un sistema neofacista. Y lo hago para no abstenerme porque cada abstención representará un voto más para Le Pen", explicó Nair, quien es especialista en temas migratorios y creador del concepto de codesarrollo.



Sobre lo que puede ocurrir el domingo, estimó "que la neofacista no va a ganar, pero el problema no es ese, sino cuántos votos va a conseguir", ya que "si supera el 30 ó 35% de votos tendremos una Asamblea Nacional legislativa en el mes de junio, con más de 100 diputados de extrema derecha".



Acerca de un posible gobierno de Macrón, Nair explicó que "la va a tener muy difícil para gobernar, y lo más probable es que en las legislativas tengamos una cohabitación o nuevas elecciones legislativas en un año".



"Francia vive hoy una situación trágica, en el sentido de que ahora no tenemos la posibilidad de elegir sino que estamos obligados a votar entre un candidato inepto que no vale nada y una candidata que amenaza el sistema republicano", enfatizó.



Para el experto, la crisis económica y social en Europa hizo estallar el bipartidismo que existía antes de 2008 en la mayoría de países del continente, arrasando también con el sistema político francés.



"El Partido Socialista francés ha muerto por no haber cumplido sus promesas y por abordar reformas para acatar las exigencias del euro, y ahora estamos pagando esa crisis que es la herencia de cinco años catastróficos de gobierno Hollande", explicó el autor de Politique de civilisation (1997) en colaboración con Edgar Morin.



Nair, nacido en Argelia en 1946 cuando su padre, un militar francés, prestaba servicio en ese país, califica como compleja la situación dado que "hay una recuperación progresiva que tiene que ver con la devaluación del euro".



Nair advirtió acerca de la fragmentación de la clase media francesa e indicó que "sufren de manera frontal esta crisis". "En los últimos años -insistió- tenemos una separación en clases medias altas y medias-medias, y, por otro lado, las clases medias tradicionales y las medias bajas que se están empobreciendo".



"Los funcionarios, los empleados de servicios, sufren de forma dramática esta crisis sin que haya una política estatal capaz de ayudarles a recuperar su nivel de vida", añadió.



Por otro lado, "las capas populares, han sido prácticamente olvidadas por los socialistas, que hicieron una política en favor de las clases medias. Eso permitió al Frente Nacional de la neofacha, reemplazar la vieja tradición de izquierdas, ya sea socialista o comunista".



"El clan Le Pen ha arraigado en las clases populares y en su partido se representan cada vez más los jóvenes del pueblo, de las pequeñas ciudades, que no encuentran empleo, que no encuentran trabajo ni ven posibilidades de un futuro", advirtió.



"La gente no sale a la calle a protestar en forma masiva ante el avance del neofacismo porque en Francia ya no hay esperanza", explicó Nair, para quien la sociedad considera que "no hay diferencia entre la extrema derecha y Macron, que nos obliga a vivir en el marco de un imperio disfrazado de euro, de burócratas y tecnócratas que nos están imponiendo políticas fundamentalmente antisociales".



"Francia está totalmente ingobernable. Hemos llegado al fin de un ciclo iniciado en 1971 por el Partido Socialista. Ahora sabemos que hay que destruir ese partido y construir una verdadera alternativa de izquierda", concluyó.