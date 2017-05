MONTERO ARMA EL EQUIPO PENSANDO EN EL CLÁSICO DE LA OTRA SEMANA

Qué decisión tomará Paolo Montero en relación al equipo que jugará el domingo a las 18.15 ante San Lorenzo en el Gasómetro (arbitraje de Andrés Merlos), esa es la cuestión por estas horas en el predio de Arroyo Seco, donde los canallas preparan la excursión al Bajo Flores.



Es que el DT uruguayo está en la encrucijada de ir con todo su potencial a buscar otros tres puntos que le den aún más envión para lograr el pasaje a la Copa Sudamericana o si preservar a aquellos futbolistas que arrastran cuatro amarillas para no exponerlos a que se puedan perder el clásico de la fecha 24.



Con la certeza de que Central sólo podrá solicitar la implementación del artículo 225 por la citación del arquero Miño a la selección sub 20 para permitir la presencia de otro arquero (Rodríguez o Ledesma), el entrenador sabe que si Villagra, Colman, Camacho o Herrera ven la amarilla ante el Cuervo no podrán estar en el Coloso.



De estos cuatro, Gustavo Colman aún no pudo entrenar en la semana tras la muerte de su padre y sería factible su presencia en el banco de suplentes; Villagra viene siendo suplente y Herrera jugaría ya que, en principio, no sería titular ante Newell's tras la vuelta de Ruben. Así,la duda parece enfocarse sólo en Camacho.



Así, la probable auriazul es: Rodríguez; Salazar, Leguizamón, Pinola, Ferrari; Camacho o Lovera o Martínez, Musto, Rivas, Carrizo; Herrera, Teo Gutiérrez.