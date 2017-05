DOMÍNGUEZ CONFIRMARÁ EL EQUIPO EL DÍA DEL PARTIDO (audio)

El ensayo que realizó Colón este jueves a puertas cerradas es otro eslabón en la búsqueda de poder armar el equipo titular que recibirá el domingo a Atlético Tucumán. En este sentido, el DT Eduardo Domínguez charló con la prensa y expresó: "Hoy probamos algunas variantes y esperando tambien a ver si Lucas (Ceballos) está o no habilitado, es medio raro el manejo, tuvo una fecha en suspenso, ahora no se sabe, esperar la evolución de Leguizamón, está dolorido y hasta último momento veremos como decidimos de acuerdo a las posibilidades tácticas y físicas".

Respecto a la posibilidad de contar con Vera, el técnico apuntó: "A Viruta lo vamos a esperar hasta último momento, pero en principio es difícil pero no porque sea difícil por ahí podemos decir que llega, si evoluciona favorablemente y podemos contarlo lo tendremos en cuenta, no lo vamos a saber hasta último momento".

En tren de analizar el adversario que vendrá el domingo al Brigadier López, Domínguez enfatizó: "Es un muy buen rival, con chicos que están potenciando su nivel, que no tenían mucha continuidad con otro técnico, el nuevo entrenador está haciendo algo histórico en el club, nosotros creemos en nuestras fuerzas, en nuestro potencial y estamos decididos a conseguir la victoria".

Cuando lo consultaron por las lesiones y varias ausencias que tiene de cara al próximo compromiso, Domínguez apuntó: "Todos están preparados para jugar y lo vienen demostrando, de parte nuestra está la total confianza y los jugadores nos demuestran una total entrega pues a mi forma de ver se entregan el todo por el todo, somos agradecidos como lo vemos entrenar, en cada acción le que exigimos para crecer pero somos agradecidos".

La situación actual de Colón en la tabla lo pone en un grupo de elencos con posibilidades matemáticas de discutirle la supremacía a Boca. Aunque el conductor rojinegro mantiene su discurso: "Nosotros estamos para pelear el próximo partido, no pensamos más allá del domingo porque sería errar el camino, focalizamos eso y nos preparamos para ganar, lo que pueda suceder más adelante no lo sabemos".

Hace un par de días, en una entrevista que le realizaron, Clemente Rodríguez admitió que su sueño es ser campeón con Colón. Al DT le apuntaron ese dato y respondió: "Cuando uno sueña lo hace en grande, si uno mismo le pone límites está errado, pero con los pies sobre la tierra vamos partido a partido, no más alla de eso".

En el tramo final, evitó enfocar su mirada en el Clásico del domingo 14 de mayo: "Lo vengo repitiendo todas las semanas, no podemos pensar como hinchas, tenemos que pensar lo mejor que le podemos dar al equipo, las ganas y el entusiasmo es de los hinchas, somos conscientes que hay que esforzarse al 100% y a veces lo haremos y no nos alcanzará, sabemos el equipo que queremos ser y vamos camino a eso. Es bueno que se genere expectativa pero para nosotros el mensaje es claro, no nos debemos desviar".