El Congreso dio media sanción a un proyecto que reemplazaría la reforma de Salud de Obama

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy por poco margen un proyecto para derogar y reemplazar la ley de salud conocida como Obamacare, en una importante victoria para el presidente Donald Trump, que ahora está a un paso de cumplir una de sus principales promesas electoral.



Después de largas semanas de negociaciones en la propia bancada republicana, donde algunos impulsaban un proyecto de ley más duro, y de dos intentos fallidos para aprobarlo, la ley salió adelante por una diferencia de cuatro votos -217 a favor y 213 en contra- y con solo uno más de la cifra que necesitaban sumar.



El proyecto de reemplazo de la ley sanitaria, que era el principal logro político del ex presidente demócrata Barack Obama, el antecesor de Trump, tiene que ser aprobado por el Senado, donde la probabilidad de salir adelante es menor.



La mayoría republicana en la Cámara alta es más estrecha, y además los senadores conservadores más moderados se oponen al nuevo plan aprobado hoy, por lo que esta batalla ganada por Trump para cumplir su promesa sobre el Obamacare, como se conoce popularmente a la ley de Obama, no garantiza su éxito.



El proyecto de ley, conocido como la Ley Estadounidense de Cuidado de Salud (AHCA, en inglés), deroga disposiciones básicas del Obamacare, incluyendo sus subsidios para ayudar a las personas a obtener cobertura, la expansión de Medicaid -un programa para las personas con bajos recursos- y las obligaciones para expandir los seguros médicos.



En su lugar, el proyecto de ley proporciona un nuevo crédito fiscal destinado a ayudar a las personas a comprar seguros, aunque proporcionaría menos ayuda que Obamacare a las personas de bajos ingresos.



La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), un organismo no partidista, estimó que hasta 24 millones de estadounidenses se hubieran quedado sin seguro durante la próxima década bajo la versión previa a la propuesta aprobada hoy, cuyo impacto aún no fue evaluado por la CBO.



Republicanos utraconservadores se negaron a aceptar esa primera versión causando en marzo pasado un estrepitoso fracaso para Trump, después de tener que posponer hasta en dos ocasiones un voto sobre la medida, ya que a su juicio no contenía suficientes cambios respecto a lo estipulado por la ley de Obama.



Entre otras cosas, los ultraconservadores han logrado retirar la obligatoriedad que bajo Obamacare tienen las aseguradoras de dotar seguros y no subir los costes a quienes hayan sufrido enfermedades preexistentes, un asunto muy controvertido.



Se espera que el proyecto de ley de la Cámara Baja se someta a cambios importantes en el Senado, donde estará sujeto a enmiendas ilimitadas y podría ser presentado de una forma diferente a la adoptada en la Cámara Baja.



Sin embargo, Trump quiere presentar el voto de hoy como uno de sus grandes triunfos, y hasta ha invitado a los congresistas a dar su rueda de prensa posterior al voto en los jardines de la Casa Blanca.