Theresa May denuncia amenazas de políticos europeos para influir en las elecciones

Las declaraciones de May, cuyo Partido Conservador encabeza las primeras encuestas de intención de voto, llegaron horas después de que el diario británico Financial Times estimara en 100.000 millones de euros el monto que Londres debería pagar por abandonar el bloque comunitario, casi el doble del cálculo original.



"La postura negociadora británica fue tergiversada por la prensa continental, la Comisión Europea ha endurecido su posición en la negociación", aseguró May frente a su residencia oficial en Londres, antes de denunciar las "amenazas" vertidas por los políticos y funcionarios europeos.



Además, un diario alemán sacó a la luz el martes la tensa reunión que mantuvo la primera ministra con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, la semana pasada, sobre las negociaciones del Brexit que el Reino Unido y la UE deberán llevar adelante en los próximos dos años.



Según la versión del periódico, luego de salir del encuentro con la jefa de Gobierno en su residencia de gobierno en Downing Street, Juncker habría dicho que las negociaciones del Brexit tenían un 50% de probabilidades de fracasar.



Este miércoles por la mañana, tras informar a la reina Isabel sobre la disolución del Parlamento y el inicio formal de la campaña para las elecciones generales, May cargó contra la UE a las puertas de Downing Street.



"Todos estos actos han sido cronometrados deliberadamente para afectar el resultado de las elecciones generales", aseguró la primera ministra 25 días antes de las elecciones anticipadas convocadas por ella misma para iniciar las negociaciones del Brexit legitimada en las urnas.



Horas antes, el ministro británico para el Brexit, David Davis, aseguró que su país no pagará los 100.000 millones de euros que según el Financial Times reclamará a Londres el bloque europeo, impulsado por nuevas demandas de Francia y Alemania.



Sin embargo, el negociador jefe europeo, Michel Barnier, aseguró que la UE no quiere un cheque en blanco, aunque sí espera acordar un monto antes de noviembre, informó la agencia de noticias Reuters.



Lo Comisión Europea había estimado en 60.000 millones de euros el monto que debería pagar Londres por abandonar el ahora club de los Veintisiete, una cifra que depende de distintas variables y que el centro de estudios Bruegel, con sede en Bruselas, estimó en un rango de entre 25.000 millones y 65.000 millones de euros.



Barnier explicó que es clave alcanzar un acuerdo sobre la fórmula para la salida antes de comenzar las negociaciones para una salida ordenada, que contemple una futura relación comercial con Londres, que exporta el 50% de sus productos a países del bloque.