“La obra pública nunca más será sinónimo de corrupción”

Tras el acto oficial de inauguración de Metrobús Santa Fe de avenida Blas Parera y la firma de convenio para la realización de Tecnópolis Federal de modo conjunto entre las ciudades de Santa Fe y Paraná, el intendente José Corral acompañó al presidente Mauricio Macri en la conferencia de prensa que brindó a medios locales y regionales en las instalaciones del Hipódromo de Las Flores.

La confirmación de la construcción de dos obras claves para Santa Fe y Paraná, como el Aeropuerto Metropolitano Internacional y la concreción de un puente que una las capitales provinciales fueron dos de los temas sobresalientes en la conferencia de la que también participó el gobernador Miguel Lifschitz, el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, y del titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.



País conectado

Durante la conferencia, el Presidente calificó como “maravillosa” la concreción de un aeropuerto conjunto entre Santa Fe y Paraná: “Desde el primer día me apasioné con este proyecto porque le da escala a la región, permite garantizar que va a haber un aeropuerto internacional importante conectando ambas provincias con el mundo, lo que hemos llamado la ‘revolución de los aviones’”, expresó Mauricio Macri para luego confirmar: "Vamos a hacer un aeropuerto nuevo para ambas ciudades en un lugar cercano a Santa Fe y Paraná”. En esa dirección dio cuenta de las políticas que desde Nación se promueven para hacer crecer el transporte aéreo argentino. “Se han presentado muchas compañías y se siguen presentando pidiendo permiso para volar. Argentina es un país enorme y tenemos que lograr que la gente vuele y para eso, por supuesto, que tenemos que tener mayor oferta y que sea más barata. Con la nueva llegada de líneas aéreas, lo estamos logrando”, afirmó para luego continuar: “Pronostico que eso será un comienzo. Estamos reparando 19 aeropuertos en todo el país. Lamentablemente no ingresan los aeropuertos de Santa Fe ni de Rosario porque no están dentro del sistema concesionado”.

Sobre este tema, José Corral explicó que la construcción de un Aeropuerto Metropolitano se encuentra “en estudio de prefactibilidad”. Fue así que señaló que “hay que evaluar diferentes locaciones. El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) es el que está en el tema y cuenta con el apoyo permanente de las áreas técnicas de los municipios de Santa Fe y Paraná”. Además, el Intendente definió que “todos los que conocen del tema señalan que es mejor hacer un aeropuerto nuevo que arreglar uno viejo por las tecnologías y las inversiones que hay que hacer”. Hacia el final, se refirió al vínculo logrado entre ambas capitales provinciales: “Santa Fe y Paraná tienen un destino común. Así como trabajando en temas de turismo con ‘Dos Ciudades, Un Destino’, pensar como área metropolitana nos da una escala como Rosario o Córdoba y por eso es importante pensar la nueva conexión vial y el nuevo aeropuerto común que serán más cercanos incluso a los que hoy tienen cada ciudad”.

Obra prioritaria

Luego, Mauricio Macri hizo referencia a la inminente construcción del puente que conectará Santa Fe y Paraná, una obra que “tiene máxima prioridad”. En ese sentido, consideró que “la Corporación Andina de Fomento se ha sumado a financiarlo y eso nos da la tranquilidad que vamos a tener los recursos. Son obras trascendentes porque para crecer tenemos que estar comunicados, físicamente y virtualmente”, aseveró mandatario nacional durante la rueda de prensa.

Por su parte, José Corral aportó sobre esta obra de infraestructura que “además de la decisión política que ya tenía el Presidente de concretarla, está previsto el financiamiento del proyecto completo, desde el acceso a Santa Fe hasta el ingreso y la circunvalación a Paraná”, precisó. En esa línea, describió que “el anteproyecto está muy avanzado, prácticamente a pliego para el llamado a licitación que, según anunció el ministro Dietrich, se hará en septiembre próximo”.

Finalmente, sobre ambas obras que favorecen la conectividad de Santa Fe y Entre Ríos, Mauricio Macri aseguró: "Todas estas obras son prioritarias, las vamos a poner en marcha sí o sí dentro de los próximos 18 ó 24 meses. Pero lo importante es que van a empezar y terminar en la fecha que se haya comprometido porque la obra pública ha vuelto a ser esperanza, futuro y no va a ser nunca más sinónimo de corrupción”.