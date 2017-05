Sancor y Corral, dos temas centrales en la visita de Macri

Mauricio Macri visitó la Capital Provincial para inaugurar la obra del Metrofé y en conferencia de prensa respondió preguntas de índole variada. Como era de esperarse, el Mandatario fue cuestionado sobre la ayuda que Sancor necesita para seguir adelante y el rol de José Corral en las próximas elecciones.

Sin vacilar, el Presidente aseguró que minutos antes había hablado en privado con Lifschitz y Corral sobre ese tema y compartió con ambos su preocupación sobre la crisis que atraviesa la empresa láctea.

Para Macri, “Sancor está sufriendo las consecuencias de tres males: una mala política láctea en la última década cuando los precios en el mundo eran los mejores y se prohibió la exportación; la relación comercial con Venezuela y el enorme desmanejo interno de su conducción, con serios problemas de gestión y el pésimo convenio laboral, con un Estado que no actuó en equilibrio y generó un convenio inviable”.

Ante este oscuro panorama, aseguró que “el Gobierno Nacional está intentando ayudar” y se encuentra hace ya dos meses en diálogo constante con las autoridades de Sancor y el Gremio con intenciones de “llegar a una negociación que permita la continuidad de Sancor”.

“Habrá que esperar a los próximos días y espero que la racionalidad y el diálogo sean positivos” manifestó optimista. No obstante, aseguró que para que la empresa láctea pueda continuar se requiere que “se reviertan muchos errores cometidos en los últimos años”.

Fin de las especulaciones

Ante un año electoral que desató muchos debates acerca del futuro político de Santa Fe teniendo como centro a José Corral; Mauricio Macri puso fin a tantas dudas.

“José va a seguir siendo el Intendente”, aseguró el Presidente de la Nación sin dejar lugar a interrogantes o nuevas especulaciones sobre el rol del mandatario local de cara a los próximos comicios. Y destacó la gran cantidad de obras que el mandatario local gestionó para la Ciudad.

Macri recordó sus palabras en su visita anterior a la capital provincial en las que hacía referencia al compromiso que Corral tenía con los ciudadanos y sostenía que iba a dialogar con él sobre su posible candidatura a diputado nacional. “Dije que iba a hablar, no a convencer porque no me gusta comprometerme donde ya se que no voy a tener éxito”.

Respecto al futuro de Cambiemos en Santa Fe, aseguró que “estamos bien y estamos llegando a una cuerdo entre todos para, en breve, presentar a nuestros candidatos para las próximas elecciones”.