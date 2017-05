Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín

El festival recibió durante la convocatoria más de 900 películas que llegaron desde Argentina y más de 30 países para participar de las secciones Competencia Internacional de Largometrajes, Competencia Internacional de Cortometrajes y Cortos de Escuela.

Forman parte de la programación más de 50 películas de Alemania, Portugal, Suiza, Japón, Austria, Brasil, Francia, Croacia, Serbia, Chile, Rusia, Colombia, Sudáfrica y México y el encuentro comenzará el miércoles 3 de mayo a las 20 con la proyección de la película argentina "El futuro perfecto" de Nele Wohlatz (2016).

Las secciones Competencia Internacional de Largometrajes, Competencia Internacional de Cortometrajes, Cortos de Escuela, Retrospectiva, Focos y Actividades Especiales son parte de la propuesta que el festival diseñó para esta nueva edición.

En la categoría Largometrajes están seleccionados los filmes "66 Kinos" de Philipp Hartmann (Alemania), "Ama-San" de Cláudia Varejão, "Brüder der Nacht" de Patric Chiha (Austria), "Jovens Infelizes ou Um Homen que Grita Não é Um Urso que Dança", de Thiago B. Mendonça (Brasil), "La siesta del tigre" de Maximiliano Schonfeld (Argentina), "Le parc" de Damien Manivel (Francia), "Los globos" de Mariano González (Argentina), "Otra madre" de Mariano Luque (Argentina), "Paris est une fète - Un film en 18 vagues" de Sylvain George (Francia), "Toublanc" de Iván Fund (Argentina) y "Una ciudad de provincia" de Rodrigo Moreno (Argentina).

El jurado está integrado por Gustavo Fontán, John Campos Gómez de Perú y María Aparicio.

En la categoría Cortometrajes participan "A History of Sheep" de Ezequiel Vega (Argentina), "A Nice Place to Leave" de Maya Connors (Alemania-USA), "Adiós a la noche" de Ezequiel Salinas (Argentina), "All Still Orbit" de Dane Komljen y James Lattimer (Croacia); "Ascensão" de Pedro Peralta (Portugal), "El otoño del ceibo" de Alejandro Fernández Mouján (Argentina), "El sueño de Ana" de José Luis Torres Leiva (Chile), "El susurro de un abedul" de Diana Montenegro (Rusia-Colombia), "Hugo" de Juan Villegas (Argentina), "La victoria" de Martín Emilio Campos (Argentina) y "The Beast" de Michael Wahrmann y Samantha Nell (Francia).

El jurado lo integran Jesús Rubio, Lucas Granero y María Laura Pintor.

En la categoría Cortos de escuela compiten "A quien corresponda" de Valeria Fernández (FUC), "Continue" de Sheuen Mondelo (FUC), "¿Dónde estás en el futuro?" de Julieta Seco (UNC), "Ejercicio sobre la ciudad" de Santiago Aulicino (FUC), "En la frontera" de Tomás Zabala (FADU), "La distancia entre los médanos" de Carla Francolino y Carolina Lara Grimberg (FADU), "La unidad de los pájaros" de Cruz Lisandro Morena (UNC), "Luca/Brian" de Ornella Giagnacovo y Micaela Ferraro (FADU), "Mercado" de Luciano Giardino (Taller de Cine UNL)

Los jurados serán Josefina Gill, Martín Álvarez y Silvina Szperling. En el festival se realizaran sendas retrospectivas de dos jóvenes cineastas como Camilo Restrepo (Colombia) y Julian Radlmaier (Alemania).

Un foco dedicado a los autores argentinos con la proyección de "Cump4rsit4" de Raúl Perrone y "El día nuevo" de Gustavo Fontán. En el final del festival se proyectará la película argentina "La mirada escrita" de Nicolás Abello.