ORTEGA: “NEWELL´S ME DEVOLVIÓ LA ALEGRIA”

Ariel Arnaldo Ortega, el popular “Burrito”, volvió a hablar de su paso por Newell's después de mucho tiempo. El extraordinario futbolista jujeño estará en Rosario la semana que viene en un evento junto al Pato Fillol y el Ratón Ayala, y desde el programa Zapping Sport (Radio 2) aprovecharon para contactarlo y para charlar un largo rato con él. “Recuerdo a Newell's como el club que me devolvió la alegría”, confesó.

Ortega llegó a Newell's en 2004 luego de estar casi dos años sin poder jugar por sus problemas legales con el Fenerbahce de Turquía. "Siempre me acuerdo del debut en Newells, ese club me devolvió al alegría”, insistió el Burrito.

“Cuando jugué ese primer partido contra Banfield después de todo lo que había pasado en Turquía, para mí fue como volver a vivir", relató el futbolista que surgió en River y jugó tres mundiales con la camiseta albiceleste.

“La verdad que tengo el mejor recuerdo de Rosario porque pude volver a jugar en Newell's, siempre me trataron con mucho cariño”, dijo Ortega. “Ahí conocí mucha gente hermosa, que me brindaron todo su cariño, cada vez que paso por ahí los hinchas de Newell's me brindan mucho cariño”, amplió.

“Más allá de que estoy muy identificado con River por haber hecho casi toda mi carrera ahí, la verdad que Newell's es un club que quiero mucho y además tuve la suerte de salir campeón en el primer año que estuve ahí”, siguió el nacido en Libertador General San Martín, en la provincia de Jujuy.

Ariel también fue consultado por la actualidad del conjunto rojinegro: “Me pone contento la actualidad de Newell's, además están jugando chicos que jugaron conmigo como Seba Domínguez o Nacho Scocco; ojalá que pueda seguir peleando hasta el final y creo que tiene chances de ganar el título”, expresó.

Y se detuvo a hablar de su ex compañero Scocco, que era un pibito en 2004: “Nacho siempre fue un gran jugador, por ahí tuvo una etapa en la que no le fue bien, pero junto con Maxi y Seba Domínguez son los emblemas del plantel”, indicó.

“Aquel equipo del 2004 jugaba muy bien; ahí aparecieron Belluschi, el Guille Marino, jugadores muy buenos. Y estaba el Tolo Gallego, que es una persona que quiero mucho y como técnico me saco el sombrero”, rememoró el Burrito.

“Nunca cobré”

"En Newell's estuve dos años y nunca cobré un peso, pero no me gusta hablar mucho de eso porque me queda un gran recuerdo de la gente que siempre me apoyó", contó Ariel Ortega sobre aquellos tiempos con Eduardo López gobernando el club.