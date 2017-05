LUIS MIGUEL PAGÓ UNA FIANZA DE UN MILLÓN DE DÓLARES POR SU LIBERTAD (video)

Luis Miguel fue liberado, tras estar detenido algunas horas de este martes 2 de mayo en Los Ángeles, California. El cantante mexicano pagó un millón de dólares y deberá volver a presentarse en la corte el 11 de mayo.

Según dispuso la jueza a cargo de la causa que le inició el ex representante William Brockhaus por incumplimiento de contrato, si el cantante no se presenta dicha fecha, no tendrá la posibilidad de pagar una fianza para quedar libre otra vez.

A casi quince días de que una jueza federal emitiera la orden de detención en su contra, Luis Miguel fue arrestado este martes. La medida está vinculada con una causa que el cantante enfrenta con su ex representante, quien le exige el pago de un millón de dólares por deudas y gastos adicionales.