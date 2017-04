Jimena Barón habló en profundidad sobre su noviazgo con Juan Martín del Potro en su visita al programa de Mirtha Legrand.

Si bien contó varios detalles sobre cómo se siente, la actriz enfatizó de que esta vez quería cuidar el vínculo, y no dejó de lado su experiencia anterior, con Daniel Osvaldo.

"Un poco él (por Del Potro), pobre, está pagando platos rotos de una relación mía que nada tiene que ver con él y a mí me lastimó mucho. Y en muchas cosas hoy que empiezo una relación y veo que todavía estoy pegándome y enderezándome de eso", aseguró.

"Me tomó mi tiempo. Estuve un tiempo de que me gustaba el, estaba todo bien pero yo no quería tener un compromiso. Tarde un montón, él hizo el sus cosas, yo las mías. Estuvimos un tiempo así", comentó sobre el inicio de la relación.

El momento más picante llegó cuando la conductora le preguntó si estaba enamorada. "No quiero contestar, déjamelo pasar. No es porque no lo sienta, pero quiero tener otra precaución", afirmó.

"Me cuido en hablar porque tengo pánico, las cosas siempre me salen mal. Tuve una experiencia delicada, con una persona también conocida. Yo llegué a Ezeiza saludando como la reina de la vendimia y me dejaron abandonada en el Tigre. Entonces quedé un poco expuesta con esa situación, y ahora, bueno, Juan no es verdulero de la esquina...", agregó.