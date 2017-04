GANÓ CENTRAL A ALDOSIVI Y VOLVIÓ A METERSE EN ZONA DE COPA(video)

Rosario Central se impuso a Aldosivi por 2 a 0, por la fecha 22 del torneo de primera división, enhebró su cuarta victoria al hilo y logró instalarse nuevamente en puestos de Copa Sudamericana. El Tiburón, en cambio, sigue en caída libre: cinco caídas seguidas y el promedio que lo acecha.



El conjunto de Montero derrotó a su par de Darío Franco por los goles de Germán Herrera a los 13 minutos del segundo tiempo y de Fabián Bordagaray a ocho del final. Sin brillar, fue muy superior a su adversario y hasta pudo haber goleado, si Teo Gutiérrez hubiera estado más fino en la definición.



Lo ganó con justicia, mostrándose superior de principio a fin del juego. Incluso, ya en los primeros cinco minutos merecía estar arriba. Pero no podía traducir el dominio por su falta de contundencia. El primer tiempo se fue entre los errores canallas al pisar el área adversaria y los problemas de los marplatenses.



En el complemento, ya al minuto de juego Teo tuvo un mano a mano que Teo falló ante Campodónico. A los 4', el palo le dijo que no a Carrizo. Parecía que no quería entrar, hasta que tras el ingreso de Lovera por Rivas, el auriazul logró el primer impacto: cabezazo de Musto tras un córner y gol de Herrera.



A continuación, tuvo Central algunos desajustes defensivos que, de todos modos, nunca pusieron en duda la victoria. Que finalmente coronó a ocho minutos del epílogo, tras un desborde de Lovera, un pase falso de Teo (que abrió las piernas) y una notable definición de Bordagaray. Y que no aumentó porque el colombiano no estuvo preciso delante del arco.



Con estos tres puntos, Central suma 34 unidades y está décimo en la tabla de posiciones, con un punto más que Talleres de Córdoba, que por ahora se queda afuera de los certámenes continentales. Ahora le tocará visitar a San Lorenzo (el próximo domingo a las 18) y luego jugará el clásico ante Newell's.



La continuidad de Franco en Aldosivi pende de un hilo, ya que lleva cinco derrotas consecutivas en las cuales apenas convirtió un gol. El promedio se deterioró al punto de estar comprometido y ahora se le vienen partidos clave: tras Huracán y Olimpo, enfrentará en fila a los cinco grandes: San Lorenzo, Independiente, Racing, Boca y River.