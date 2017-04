Católicos y cristianos unidos para resolver conflictos sociales

“Queremos dar a la comunidad un testimonio de unidad, a pesar del conflicto y de las cosas que vivimos, tiene que primar la unidad y la oración tiene que sostenernos en este camino”, dijo el obispo de la diócesis monseñor Miguel Angel D’Annibale, junto al pastor de la iglesia Cristo es el camino, Bolívar Santos.



El prelado consideró que “la salida es el diálogo, la búsqueda de sentarse a una mesa por poner un símbolo, de todas las partes, decir la verdad, la verdad nos hará libres nos dice Jesús, y la verdad es lo que tiene que ayudar a encaminar esto y poner la mejor buena voluntad de todos para encontrar esta salida”.



“A nosotros nos toca ser puente, ese es el lugar donde queremos estar para ayudar, porque si todo se polariza, quién ayuda a encontrar un camino, creo que la religión y la apuesta de vida es hacer un puente y en eso estamos, disponibles para lo que pueda ayudar a encontrar una salida”, aseguró el obispo.



En tanto, el pastor cristiano dijo que el encuentro “debe ayudar en estos momentos tan difíciles, que estamos todos rogando a Dios, y como dijo el apóstol Pablo, la oración es lo que puede importunar de alguna manera a quienes deben tomar decisiones en favor de toda la comunidad”.



D’Annibale hizo una invocación al Señor “por la paz social, fruto de la justicia social, estamos rezando por todos los hermanos, que están en sus carpas, en sus reclamos, estamos rezando por todos los gobernantes y todos aquellos que tiene que tomar una decisión sobre este camino y estamos rezando por todos los que sufren las consecuencias de esto”.



“Nuestro ruego es a Dios y no estamos ausentes, en oración, con la ayuda de todo el país, vengo de una convención en Buenos Aires donde miles y miles de cristianos están orando a Dios, y Dios va a responder, porque Dios responde”, dijo por su parte el pastor Santos.



La iglesia católica celebraba hoy en Rio Gallegos la asamblea diocesana que reúne a más de 250 personas.



“No imaginamos que nos iba a tocar en esta situación pero al contrario nos hemos comprometido más y hoy estamos pidiendo que este conflicto termine, que la gente pueda volver a cobrar sus sueldos en tiempo y forma, que pueda volver a su casa, a trabajar, que se retome la normalidad”, dijo el prelado.



"Pensemos que si la Justicia no funciona hay muchas situaciones que no se pueden resolver, si los chicos no vuelven a la escuela tenemos muchas situaciones de jóvenes que necesitan en su futuro formarse, porque el reclamo del pago en tiempo y forma lo vamos a acompañar, porque son los derechos de los trabajadores, pero también queremos estar en el después”, agregó el obispo en declaraciones a la prensa tras la celebración.