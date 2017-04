El presidente francés, el socialista Francois Hollande, hizo este viernes un llamado a expulsar el nacionalismo de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 7 de mayo, en el que se enfrentan la ultraderechista Marine Le Pen y el liberal Emmanuel Macron, para el que ha pedido el voto.



Hollande, que realizó una visita a Belle-Ile, en la región de Bretaña, en el noroeste de Francia, hizo una parábola para referirse a la situación política sin citar directamente a los pretendientes del Elíseo.



"Hay que expulsar los malos vientos. Hay que ir mar adentro, sin encerrarse nunca", señaló, en alusión a la nacionalista Le Pen.



Consideró que los malos vientos "son siempre los mismos, los vientos del nacionalismo, los vientos del repliegue, los vientos del miedo. Para eso, hay que aceptar abrirse, ir mar adentro", informó la agencia de noticias EFE.





Añadió que eso no significa aceptarlo todo, sino que significa "al contrario poder pesar sobre la suerte del mundo, sobre el futuro de Europa para decidir nuestro futuro. No es volver a un pasado que nunca existió".



Hollande pidió su voto para Macron el lunes pasado, en una declaración en la que alertó, sobre todo, de las consecuencias morales y económicas que tendría una presidencia de ultraderecha en Francia.



"Frente a los riesgos que supondría la victoria de Le Pen no sirve callarse o refugiarse en la indiferencia. Hay que movilizarse. Votaré por Emmanuel Macron", anunció Hollande.



Le Pen, de 48 años, quiere que Francia abandone el euro y la Unión Europea (UE), a la que acusa de los ajustes aplicados por el gobierno de Hollande y otras administraciones europeas, y restablecer los controles fronterizos del país.



Además, propone limitar la inmigración, sobre todo de musulmanes, y expulsar a los extranjeros que estén en listas de vigilancia.