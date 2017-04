La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, fue citada por la comisión bicameral que controla el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, para el 18 de mayo, para exponer sobre las acusaciones de irregularidades en la designación y traslados de fiscales y por la compra de un edificio.

Además, el grupo parlamentario que conduce la massista Graciela Camaño, aceptó el pedido del oficialismo de citar una semana antes de que concurra Gils Carbo, a los fiscales Raúl Plee, Carlos Rívolo, Guillermo Marijuan, Germán Moldes, y al ex subprocurador Luis González Warcalde.



La reactivación de la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público se sucedió tras la nota presentada hace una semana por el oficialismo para citar a Gils Carbo, fiscales, asociaciones de magistrados y de fiscales, para que declare sobre las irregularidades en la designación y traslados de fiscales, el manejo de los recursos administrativos y la compra de un edificio en la calle Perón al 600.



El interbloque de Cambiemos quería que primero concurran a exponer todos los fiscales, asociaciones judiciales y gremiales que cuestionan y han presentado demandas contra la Procuradora, pero éste criterio fue rechazado desde las diferentes vertientes del peronismo que querían que primero sea citada la jefa de los fiscales.



Las posiciones fueron expuestas por el jefe de la bancada radical, Mario Negri, y la macrista Silvia Lospenatto, y por el justicialismo por los senadores Rodolfo Urtubey y Juan País, quienes insistían que primero se escuchar a la Procuradora, en sintonía con el propio pedido de Gils Carbó de concurrir a exponer en la comisión en la semana del 14 de mayo.



Al comenzar el debate, Negri planteó analizar la información que la procuradora envió a la bicameral que son dos documentos, uno referido al informe de gestión 2015, y otro presentado la semana pasada sobre la compra del edificio que es "bastante profusa", solicitar "datos de las causas judiciales" y citar a los expositores que puedan "aportar" datos sobre las irregularidades denunciadas.



En cambio, desde el peronismo, Urtutbey propuso que le "envíe el informe con todas las preguntas formulada en la nota presentada por Cambiemos para que también responda por escrito" para luego "si es necesario pedir la ampliación o explicación oral" como está proponiendo la propia Procuradora.



Para lograr un consenso entre el oficialismo y el PJ-FPV, Camaño propuso que previo a la declaración de Gils Carbó que concurran los fiscales que no tienen demandas judiciales contra la Procuradora, y dejar para junio a aquellas organizaciones y fiscales que tienen presentadas acciones contra la funcionaria así existe el tiempo necesario para pedir los expedientes a la justicia.



También se le enviará un cuestionario a Gils Carbó para que aporte documentación sobre el cuestionario presentado por Cambiemos sobre supuestas irregularidades en la designación y traslados de fiscales, ya que en el caso de la compra del edificio la Procuradora mandó un escrito de unas mil fojas.



De este modo, el cronograma establecido es que las audiencias comiencen el 11 de mayo con las exposiciones del presidente de la asociación de Fiscales Rívolo, Plee, Moldes, Marijuán, y el ex subprocurador González Wacarlde, mientras que para el primero de junio se citará a Ricardo Sáenz, de la Asociación de Magistrados, y a los fiscales José María Campagnoli, Carlos Castex y Pedri Zoni.



Esta agenda de reuniones concluirá el 8 de junio con la visita de miembros del Colegios de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, de la ONF Será Justicia, que presentaron demandas contra Gils Carbo, y de la Unión de Empleados Judiciales, que conduce Julio Piumato, y del Sindicato de Trabajadores Judiciales.



Esta última entidad no figuraba dentro de las propuestas de testigos realizadas por Cambiemos sino que envió una nota a la comisión, y por eso Lospenatto pidió que se verifique si tenía personería gremial para ver cual es su grado de representación, pero el peronista País dijo que alcanzaba con que tenga "una inscripción jurídica".



Al termino de la reunión, Lospenatto dijo a Télam que "es importante que la comisión haya empezado a funcionar y se analice toda la documentación y concurran los testigos y después Gils Carbó" y consideró que la acción de la Procuradora "vulneró las facultades del Congreso al cambiar el destino de fiscales que son resueltos a través de leyes votadas en el Parlamento".



En el escrito, presentado el pasado jueves, los legisladores oficialistas pidieron la concurrencia de Gils Carbó al Congreso para que explique cuestiones referidas al manejo de su área.



Un día después de conocida la convocatoria a la comisión, el viernes, la procuradora presentó un escrito ante la misma donde rechaza que existieran irregularidades en la compra de un edificio para ese organismo.



Sin embargo, aclaró que tuvo que suspender preventivamente y abrir un sumario contra un funcionario de la Procuración para investigar si hubo un "uso indebido de información".



Concretamente, la Procuración entregó un escrito de 33 páginas donde detallada los motivos de la compra de un nuevo edificio para el Ministerio Público.



Con el pedido de asistencia de Gils Carbó, el interbloque Cambiemos retomó la ofensiva parlamentaria para que el Congreso se expida sobre la labor de la funcionaria, lo que se complementa con el pedido de juicio político presentado en su contra.



Cambiemos quiere que Gils Carbo explique las "irregularidades en la elección y traslado de fiscales, y acerca del ejercicio "arbitrario del poder disciplinario que se le atribuye" y por eso piden que concurra Campagnoli para que informe sobre el proceso de enjuiciamiento "al que fue sometido dicho fiscal nacional por su desempeño en la investigación relacionada con la ruta del dinero presuntamente ilegal del Sr. Lázaro Báez''.