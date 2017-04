La actividad de la construcción aumentó 10,8% durante marzo

La actividad de la construcción aumentó en marzo 10,8% ante el mismo mes del 2016, y quebró de esta manera 14 meses consecutivos de bajas interanuales, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



Con el avance de marzo, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) cerró el primer trimestre del año con un alza del 1,8 %, destacó el organismo oficial.



Un mes antes de esta reacción, es decir, en febrero, y cuando la actividad bajaba un 3%, la cantidad de personal aumentó un 2,2% respecto a igual mes del 2016, y del 0,8% en relación enero, para sumar 411.934 puestos registrados.



Las perspectivas para el sector hasta junio inclusive son sumamente favorables, tanto entre los empresarios que se dedican preferentemente a la obra púbica, como aquellos que realizan obras en el sector privado.



Según la encuesta cualitativa que realiza el Indec, el 47,6% de los empresarios que realizan obras en el sector privado consideran que la actividad aumentará hasta junio, contra solo un 9,5% que anticipa una reducción, mientras que el 42,9% no prevé mayores cambios.



En el caso de los que realizan mayormente obras para el sector público, el 69% de los consultados considera que la actividad aumentará, contra un 4,8% que prevé una merma hasta junio, mientras que el 26,2% restante no anticipa mayores variantes.



En este marco, el 33,3% de las empresas que se dedican a obras privadas anticiparon un crecimiento en la dotación de personal contra un 4,8% que prevé una merma y el 61,9% no vislumbra mayores cambios.



En el caso de las empresas que se dedican a obras públicas, el 42,5% anticipa un crecimiento de su personal hasta junio inclusive contra un 4,8% que prevé una merma mientras que el 50% no vislumbra cambios.



Cuando son consultados sobre cuáles son los motivos que alienta esta mayor actividad hasta junio inclusive, el 45% de los empresarios destacaron que se reanudaron las obras publicas, y que existen nuevos planes, mientras que el 18,3% apuntó al crecimiento de la actividad económica, y un 16,6% la disponibilidad e créditos para la construcción.



El Indec también preguntó cuales son las obras que están ejecutando y cuáles las que realizaran en los meses próximos, y entre las empresas que realizan obras públicas el 45,2% destacó la realización de trabajos viales y pavimentación, mientras que los empresarios que mayoritariamente se dedican al sector privado el 25% apuntó a la realización de remodelaciones, 19% a Montajes Industriales, y 17,9% a Viviendas.



El caso del aumento de trabajos viales y pavimentación está directamente ligado con el plan del Ministerio de Transporte, que prevé una inversión de u$s 12.500 millones de dólares hasta 2019 para desarrollar un plan de infraestructura vial, con participación "mayoritariamente estatal", que busca a "duplicar" la cantidad de rutas.



Así lo informó el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien en distintos foros sostuvo que la falta de rutas confiables "es un cuello de botella en el desarrollo del país y a la generación de trabajo".



"La inseguridad vial y las muertes en las rutas son una de las grandes catástrofes que tenemos en el país", indicó Dietrich en Tucumán, donde expuso el plan vial nacional, y destacó que "sin infraestructura, por más educación que se haga", los siniestros viales "seguirán ocurriendo".



El ministro ratificó que el desafío del Gobierno es "duplicar" la cantidad de rutas en los próximos cuatro años con una inversión cercana a los u$s 12.500 millones, "con participación mayoritariamente estatal".



En detalle, para la construcción de 2.800 kilómetros de nuevas rutas, el doble que en la actualidad, el Estado proyecta destinar 8.000 millones de dólares, mientras que el resto provendría del sector privado.



Al detallar las características del proyecto, precisó que la idea es ir avanzando por etapas, priorizando las rutas que "más demanda de vehículos tienen" y aquellas que registran mayor "cantidad de accidentes".



"Ya empezamos. Nunca en la historia hubo como hay hoy 1.116 kilómetros de construcción de autopistas a lo largo y ancho del país. Para diciembre de este año vamos a tener 400 kilómetros de autopista terminados y 1.850 kilómetros de autopista de construcción", precisó.