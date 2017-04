Críticas al intendente que insultó al Socialismo

El intendente de la localidad santafesina de San Jorge, realizó una publicación por twitter en la que expresa una crítica subida de tono hacia funcionarios socialistas.

El polémico mensaje se dio en el marco del anuncio del llamado a licitación para realizar un camino ripiado que vincule a la localidad de Traill con la ruta nacional 34.

Al respecto, Carlos Ellena, concejal sanjorgino de la UCR-Cambiemos, en diálogo con LT10 se solidarizó con los funcionarios socialistas que se sintieron agraviados. "Considero que las expresiones fueron terribles, de una desubicación total. No se puede recurrir al agravio cuando se trata de tener razón".

Sin embargo, hecha esta aclaración, el concejal manifestó, que cuando se enteró de la noticia sobre la obra que anunciaba la provincia le "cayó realmente mal".

En ese sentido, explicó: "Me sorprendí mucho, aún siendo parte del Frente Progresista, que se haga una obra que es irracional. Esto no significa, como dice el intendente, que haya un ensañamiento con la ciudad. Pero a veces se hacen estas obras teniendo en cuenta dictámenes técnicos y económicos, y no en la necesidad real de las personas que vivimos en la zona".