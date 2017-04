GIANINNA MARADONA AMENAZÓ CON GOLPEAR A ROCÍO OLIVA Y SE ENOJÓ CON DIEGO (video)

El clan Maradona parecía en calma hasta que este miércoles se publicó un audio que Gianinna le envió a Diego antes de que viaje a Dubai. En el mismo, insulta a su padre y, sobre todo, a Rocío Oliva.

"Vos fuiste en la televisión el que dijiste que yo no te dejo ver a Benjamín. Nunca prohibí que veas a Benjamín. Ayer te esperaba él. Decile a la conchuda que tenés al lado, a esa pendeja de mierda. Que no me la cruce porque la voy a desfigurar. Decíselo. La voy a cagar a trompadas. Aunque lo dejaste plantado al nene, Dalma está yendo con Benjamín para allá. Mierda"

La hija de Diego Maradona salió al aire en el mismo programa y redobló la apuesta contra Rocío Oliva: "El audio fue en un ámbito privado y ahí puedo decir cualquier cosa. Fue antes de que mi viejo se vaya para Dubai. Lo único que me molesta de este audio es que soy mamá y mi hijo queda de por medio. Sé que esta chica (Rocío Oliva) no es mamá y no le importa Benjamín".

"Trato alejarlo de todo esto a Benjamín. Yo no puteó a mi papá delante de mi hijo. Los menores son los más perjudicados de todo esto. Creo que ella quiere hacer quedar mal a mi papá. Mi relación con ella cambió cuando habló de Benjamín. A ella le molestaba que yo me acerque a mi hermanito (Dieguito Fernando)", continuó.

"Si ella tiene ganas de reflotar la guerra, que mande los audios de ayer. Que arranque. Yo por Benjamín, mato. No voy a hacer una tapa de revistas diciendo eso. Pero sí lo digo acá. Ella y gente que se mete no lo pueden ver bien a Diego. Un abuelo y un nieto no los van a poder separar jamás. Whatever", disparó Gianinna.

"Rocío no quiere que esté cerca de mi padre. Jamás pusimos a mi papá en la situación de elegir entre unos y otros. Rocío está enojada con Dalma porque ella está con Diego allá, y están re tranquilos, como se merecen. Saquenle una foto a esta chica. Ayer estaba de resaca en un boliche", sentenció.