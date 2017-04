Piden una audiencia con Macri por el puente Santa Fe-Santo Tomé

Daniela Qüesta, intendenta de Santo Tomé, expresó que “la última vez que escuchamos algo concreto sobre el puente fue por boca del presidente de la Nación, en una conferencia que se hizo en Santa Fe. Macri dijo en aquel momento que se iba a licitar en el 2017. El problema es que ahora no pasa nada. Uno ve obras que no se imaginaban que ya tiene fecha de licitación y no se escucha nada del puente Santa Fe- Santo Tomé”.

Además, Daniela Qüesta agregó que “estamos convocando a la comisión pro-puente para pedirle una audiencia al presidente de la Nación. Queremos que el gobernador, el intendente de Santa Fe, los diputados nacionales y los senadores nacionales nos ayuden con este tema. Queremos que se cumpla con el compromiso que tiene la Nación por el puente Santa Fe- Santo Tomé”.

Finalmente, la intendenta de Santo Tomé remarcó que “este no es un capricho de la ciudad de Santo Tomé. Esto es parte de la conexión de la región. Si pensamos en el desarrollo del puerto y en el puente Santa Fe-Paraná no podemos dejar de lado este puente. Nosotros no vamos a renunciar al puente”.