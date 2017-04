Netanyahu canceló un encuentro con un ministro alemán porque se reunió con israelíes críticos

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, canceló este martes una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores alemán Sigmar Gabriel, luego de que este último desoyera la exigencia del premier de no reunirse con las ONG israelíes Breaking the Silence (Rompiendo el Silencio) y Betselem, críticas con el gobierno.



"Puedo confirmar que el encuentro ha sido cancelado", declaró el portavoz de la oficina del primer ministro, Ofir Gendelman. La entrevista había sido pactada para las 17.00 horas locales (11 de Argentina).



"Imaginen que diplomáticos extranjeros que visiten EEUU o Reino Unido se encuentren con ONG que llamen a los soldados americanos o británicos criminales de guerra. Los líderes de esos países seguro que no lo aceptarían", señaló más tarde su oficina en un comunicado.



"La política del primer ministro Netanyahu es no reunirse con visitantes extranjeros que, en viajes diplomáticos a Israel, se encuentren con grupos que difaman a los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel como criminales de guerra", añadió Gendelman.



"Los diplomáticos son bienvenidos a encontrarse con representantes de la sociedad civil, pero el primer ministro Netanyahu no se reunirá con los que presten legitimidad a organizaciones que llaman a la criminalización de los soldados israelíes", especificó.



El mandatario israelí había dado un ultimátum a Sigmar para que cancelara las reuniones con las ONG, una de las cuales está formada por ex soldados que denuncian violaciones de los derechos humanos en los territorios ocupados.



Este martes por la mañana, Gabriel, dijo que sería "lamentable" que el premier se negara a reunirse con él debido a su reunión prevista con grupos críticos del Ejército israelí, pero insistió en que no cambiará sus planes.



Agregó que había sabido de la amenaza de Netanyahu por los medios de comunicación y que le resultaba "inconcebible".





En febrero pasado, Netanyahu ordenó a la cancillería comunicar la molestia del gobierno ante el embajador de Bélgica por el encuentro que había mantenido el primer ministro belga, Charles Michel, con estas organizaciones de derechos humanos.



Entonces, la oficina del primer ministro emitió un comunicado oficial calificando de "grave" la reunión: "El Gobierno belga tiene que decidir si quiere cambiar de dirección o continuar en una línea antiisraelí", apuntaba en la nota.



Netanyahu ha pedido en varias ocasiones a los mandatarios internacionales que dejen de financiar directa e indirectamente este tipo de organizaciones, que considera que "actúan contra el Ejército y contra el Estado de Israel".



Israel debate actualmente un proyecto de ley para regular la financiación extranjera de organizaciones no gubernamentales, que afectará sobre todo a las consideradas de la izquierda pacifista y antiocupación.