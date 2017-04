REVELAN QUE HEATH LEDGER NO MURIÓ POR INTERPRETAR AL GUASÓN

Todos recordamos la tragedia que invadió a Hollywood en 2008: la muerte del actor Heath Ledger, quien dejó ese mismo año en el celuloide su interpretación del Joker en "Batman: el caballero de la noche", interpretación que le diera un premio Óscar póstumo. Si bien la autopisa reveló que el histrión de 28 años había muerto de una sobredosis de medicamentos, muchos aseguraron que el papel del "príncipe payaso de Ciudad Gótica" lo había vuelto loco, al punto de arrancarse la vida.

Pero recientemente, en la premiere del documental "I am Heath Ledger" en el Tribeca Film Festival, Kate Ledger y Ashleigh Bell, las hermanas del actor, desmintieron los rumores sobre el estado mental de Ledger después de trabajar en el villano de la película de Christopher Nolan.

"En cuanto se estrenó la película fue cuando salieron esos rumores de lo del Joker. Nosotras no entendíamos nada. Se empezó a decir que él estaba deprimido y que estaba pagando un alto costo por haber elegido ese papel, y nosotras estábamos como "¿qué?", dijo Ashleigh.

Su otra hermana, Kate, también sintió la confusión tras la muerte de Heath Ledger: "Estaba muy conmocionada, porque ese papel hacía que se lo pasara bien. ¡Le encantaba! Tenía un gran sentido del humor y supongo que solo su familia y amigos más cercanos lo sabíamos realmente. Pero él estaba pasándola bien. No estaba deprimido por el Joker", dijo.

La verdad fue mucho más sencilla.

Ahora que las hermanas del actor han revelado que el papel, uno de los más importantes en la historia del cine, no tuvo que ver con la muerte de Ledger, la gente ha tenido que asumir que la verdad era mucho más simple. "Estaba luchando contra sus demonios internos, pero no quería ir a ningún sitio que no fuera hacia adelante".

Si bien las verdaderas causas de su depresión nunca fueron dichas, el documental (que fue bien recibido por la crítica especializada) muestra la seguridad de Heath Ledger como actor y su inseguridad como persona.