Renuncia Esperanza Aguirre, un símbolo del PP, por un escándalo de corrupción

Esperanza Aguirre, ícono del Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy y líder de la formación en Madrid -fue ministra, presidenta del Senado y jefa de la Comunidad de Madrid- renunció este lunes a todos sus cargos debido al escándalo de corrupción por el que fue detenido y enviado a prisión su ex "mano derecha", Ignacio González.



"Este auto y esta prisión no son una prueba definitiva contra él, pero sí demuestra que no vigilé lo suficiente. Por eso dimito del cargo político que ostento, concejal y portavoz", dijo en una declaración institucional en la que no admitió preguntas.



"Ignacio González ha sido una persona de mi máxima confianza", dijo Aguirre, quien recordó que cuando aparecieron en los medios las primeras informaciones sobre asuntos que parecían "incorrectos" pidió explicaciones a su delfín.



"Me las dio en privado de manera exhaustiva. Y ahora me siento engañada y traicionada", señaló.



La caída de Aguirre se produce tras una "semana negra" de un PP golpeado por diversos casos de corrupción, en la que se conoció que incluso el propio Mariano Rajoy, jefe del gobierno español, tendrá que declarar como testigo en otro caso de corrupción.



La hasta ahora portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid estaba en el punto de mira desde el pasado miércoles, cuando las fuerzas de seguridad detuvieron a González, ex jefe del Gobierno de la región de Madrid, como sospechoso de liderar una trama corrupta en la empresa pública de aguas Canal de Isabel II.



Dos días después, el juez lo envió a prisión sin posibilidad de pago de fianza. Desde entonces, se han sucedido los rumores sobre la retirada de Aguirre, solicitada por los grupos de la oposición.



Desde el PP aseguraron este lunes que la dirección del partido no pidió su dimisión y recordó que la política ya asumió su "responsabilidad" en febrero de 2016 cuando dejó la presidencia del PP en Madrid por otro supuesto caso de corrupción, informó la agencia de noticias DPA.









Los casos de corrupción del PP



Ignacio González no es el único hombre de confianza de Aguirre que se encuentra entre rejas.



En 2014 fue encarcelado Francisco Granados, ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, en el marco del llamado "caso Púnica", una trama corrupta vinculada a varias administraciones regionales por cobros y adjudicaciones irregulares.



Ahora, con su retirada, Aguirre deja tras de sí una larga trayectoria política.



En febrero pasado, acorralada por las sospechas de corrupción sobre Granados, anunció su retirada de la presidencia del PP de Madrid, aunque siguió ejerciendo como portavoz de la formación conservadora en el Ayuntamiento.