Abre la inscripción a Santa Fe Juega 2017

Está abierta la inscripción al programa deportivo y cultural Santa Fe Juega 2017, organizado por el gobierno provincial a través de los ministerios de Desarrollo Social, Educación e Innovación y Cultura. Hasta el 12 de mayo podrán anotarse participantes de 11 a 18 años en los deportes con proyección a los Juegos Nacionales Evita, Encuentros de Escuelas Primarias y Especiales y EntrelazArte: Arte y Juego para la transformación. En tanto, para los deportes de alcance departamental y federados, la inscripción cerrará el 2 de junio. Para anotarse en las diversas opciones de participación, las escuelas deberán dirigirse al sistema educativo Sigae Web; y en el caso de los deportes federados, libres y comunitarios, los interesados podrán ingresar al portal web del gobierno provincial donde encontraran información general del programa y sus reglamentos. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

>> Comunitaria: representantes de instituciones y organizaciones públicas y privadas, establecimientos educativos, clubes, organizaciones no gubernamentales, representaciones comunales, escuelas deportivas, gremios, etc. para deportes individuales y por equipo. >> Escolar: alumnos en representación de su escuela -pública o privada- para deportes individuales y por equipo. >> Federada: deportistas registrados en federaciones o asociaciones nacionales, provinciales o regionales. >> Libre: participan deportistas federados y no federados. SANTA FE JUEGA

Su diseño incluye más de 100 propuestas deportivas, lúdicas y recreativas en diferentes disciplinas y categorías, y la modalidad artística EntrelazArte, que permite generar cruces de lenguajes en diversos momentos del programa. En la edición 2013 el programa contó con 71.064 participantes, en tanto que en 2016 los inscriptos alcanzaron un total de 151.000, de más de 300 localidades, 1660 escuelas y 1758 equipos, provenientes de organizaciones de la sociedad civiles. Los participantes podrán inscribirse en los deportes clasificatorios para los Juegos Nacionales Evita 2017, atravesando las distintas instancias: local, departamental, regional y provincial. En 2016, por mérito deportivo, 730 atletas de 57 localidades santafesinas viajaron a los Juegos Nacionales Evita logrando el segundo lugar en el medallero global, entre las 24 provincias de la Argentina, con 54 medallas de oro, 44 de plata y 29 de bronce. Asimismo, se presenta la posibilidad de participar en deportes con alcance departamental y local, haciendo lugar al dinamismo y particularidad de cada región. Para que la competencia no sea la única forma de relación entre jóvenes, el programa implementa actividades con eje en el encuentro y la convivencia, el aprendizaje y la apropiación del espacio público. Los “Encuentros deportivos” de atletismo y handball para escuelas primarias y especiales y “Santa Fe juega en red” -vóley y handball- para secundarias públicas, privadas, técnicas, rurales, especiales y para adultos son otras posibilidades de participación. Por otra parte, la propuesta artística EntrelazArte: Arte y Juego para la transformación, amplía las posibilidades de participación, contemplando diferentes expectativas y potenciando la integración del deporte y el arte.