Se reunieron los gobernadores de la Región Centro

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, junto sus pares de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y de Córdoba, Juan Schiaretti, y al secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Juan José Ciásera, abordaron la “Integración productiva y competitividad para el desarrollo regional” en la XII Reunión Institucional de la Región Centro, realizada entre este lunes y martes en la ciudad de Santa Fe.

Durante el acto, llevado a cabo en el Centro de Convenciones Los Maderos del Hotel Los Silos ubicado en el Dique 1 del Puerto de Santa Fe, se concretó la firma de convenios y se realizó la ceremonia de Traspaso de la Presidencia Pro Témpore a la provincia de Córdoba. Asimismo, se presentaron los resultados de un estudio de cadenas de valor que fueron financiados por el CFI con una inversión de 11 millones de pesos.

Lifschitz agradeció a los equipos de trabajos y a “todos los integrantes de los foros de la sociedad civil que participaron activamente. Esto no podría hacerse sin una construcción colectiva. Todos los proyectos importantes necesitan de estos espacios de debate, reflexión e intercambio entre el Estado y la sociedad civil”.

“En espacios como este podemos construir un futuro más confiable y cercano, a la medida de las expectativas, de las demandas y de los objetivos que cada uno de nosotros tenemos”, señaló el gobernador, quien además “valoro esta construcción que hemos retomado desde febrero del año pasado, con el compromiso, voluntad política y decisión de los tres gobernadores; después de muchos años de una Región Centro que estaba dormitando le hemos dado nueva vida, la hemos puesto en valor. Hay una gran agenda que requiere de la participación protagónica de las provincias, de sus gobiernos, de sus legisladores y de la sociedad civil”.

En la jornada del lunes, más de 480 funcionarios e integrantes de equipos técnicos de las tres provincias que integran la Región Centro deliberaron en comisiones sobre cultura, educación, universidad, ciencia y técnica, energía, producción y trabajo, hábitat y desarrollo social, deporte, turismo, innovación, salud, ambiente, seguridad, gobierno y justicia.

En la oportunidad, también sesionó el Consejo de la Sociedad Civil con la participación de los foros de las entidades empresarias profesionales, organizaciones del trabajo y las universidades.

FORTALECER EL FEDERALISMO

“Venimos a retomar una tradición histórica de estas provincias: las banderas del Federalismo, de defender los intereses del interior del país, de nuestros trabajadores, empresas, economías y sociedad civil, y en eso estamos construyendo futuro”, indicó Lifschitz.

“Estas tres provincias representan el 20% de la población y del Producto Bruto Interno de Argentina. Son provincias con un enorme potencial productivo y de desarrollo; tenemos trabajo e innovación, un sector agropecuario e industrial muy competitivo, un sector de ciencia y tecnología, cooperativo y mutual; todo esto constituye nuestro capital económico y social que nos permite mirar el futuro de otra manera y defender el Federalismo”.

“Nosotros entendemos el Federalismo, no sólo de demanda y reclamos al gobierno nacional, sino de corresponsabilidad porque nos sentimos corresponsables del destino de la Argentina; y queremos ser convocados para hablar sobre las políticas económicas, industriales, tributarias; y no enterarnos por los diarios, porque creemos que podemos aportar”, subrayó.

“Por eso reclamamos un mayor espacio, los recursos que nos corresponden y las obras de infraestructura que son fundamentales, porque hay una corresponsabilidad frente a los problemas ambientales, hídricos, del transporte; son problemas interjuridiccionales que ninguna provincia por sí sola puede resolver”.

“Estamos construyendo un modelo de cooperación regional entre las provincias, que tranquilamente es trasladable a otros ámbitos. Cuando en este país se habla tanto de la grieta, nosotros podemos decir que hemos construido un espacio por afuera o por encima de la grieta. Estamos construyendo un espacio de diálogo, de concertación, cooperación y solidaridad entre las provincias, pero también entre los distintos ámbitos público y privado, y entre los distintos sectores políticos. Esto es realmente muy valioso”.

“Los tres gobernadores hemos encontrado coincidencias en el trabajo en común y en el diálogo, no sólo entre las tres provincias, sino en nuestra mirada desde el interior del país sobre el futuro de la Argentina, sobre el diagnóstico de la realidad y sobre las prioridades para los próximos años. Por eso compartimos esta agenda, porque se trata de una mirada Federal de la Argentina del siglo XXI, la Argentina que queremos construir y que tiene que tener a las provincias cómo protagonistas”.

“Hasta que este país no sea realmente Federal y que el desarrollo no se construya de abajo hacia arriba, desde el interior hacia Buenos Aires, creo que tenemos más pasado que futuro. Si queremos construir algo nuevo, no tengo duda que lo nuevo nace del interior, de las provincias, de una construcción solidaria y cooperativas entre las provincias”.

DEFENDER EL TRABAJO Y LA PRODUCCIÓN

“Tomando lo planteado por el sector de los trabajadores y empresario”, Lifschitz convocó a “defender el trabajo y la producción de nuestras provincias, de nuestras economías regionales. Esto de ninguna manera es contradictorio con el afán de lograr una economía más competitiva, eficiente e integrada al mundo, objetivos que todos compartimos; pero los países protegen lo que tienen y nosotros tenemos que cuidar a nuestras empresas, productores, economías regionales y trabajadores; porque este es nuestro capital para construir el futuro”.

“Por esto confiamos en este espacio que hemos construido, porque creemos que es una voz en el concierto de las opiniones que hoy escuchamos provenientes de distintos sectores de la política, la economía y los medios. Nosotros tenemos que poner una voz de serenidad, de unión entre los argentinos, porque siempre que hemos generado confrontaciones irreductibles no hemos terminado bien”.

“Este país lo construimos con una Argentina unida, con Estado, empresarios y trabajadores del mismo lado. Este es el mensaje que estamos dando con este trabajo de un año y meses, con estas conclusiones, con este espacio”.

Lifschitz ratificó “el compromiso de seguir trabajando de manera solidaria, porque creemos en el Federalismo, en nuestra historia común y creemos que somos parte de la construcción del futuro de la Argentina”.

A su turno, el gobernador Schiaretti explicó que “hay condiciones objetivas relacionadas a una decisión de reordenamiento en la Nación como para que el proyecto estratégico de la Región Centro pueda ir dando pasos y consolidándose, y este es el momento de ir dando pasos concretos”.

Además, mencionó como estratégico para las tres provincias avanzar en “la concreción del corredor bioceánico, la atención de las consecuencias del cambio climático en nuestras zonas rurales y también las prácticas productivas que han empeorado la situación; y la posibilidad de que se utilicen nuevas energías en la Argentina”, y subrayó “la carta firmada por los tres gobernadores, dirigida al ministro de Energía de la Nación, solicitando un cupo para la concreción de inversiones en energías alternativas en esta Región”.

De igual manera, destacó las gestiones que funcionarios de Santa Fe y Córdoba “han realizado para la concreción de infraestructuras interjurisdiccionales para resolver el problema de las inundaciones”, y agradeció al gobernador de Santa Fe “el gesto de hermandad por la decisión de avanzar en la concreción del canal Paraná - Córdoba que garantiza a los cordobeses contar con agua suficiente los próximos 50 años”.

“También es importante que sancionemos por Ley el funcionamiento de una comisión que fije el precio de referencia de los productos lácteos. El precio debe ser regulado por el Estado a fin de que el precio que pagan los consumidores no quede en manos de las grandes cadenas de hipermercados, en desmedro de los productores y sobre todo de los tamberos”.

SCHIARETTI

A su vez, Schiaretti expresó que “en este debate que seguramente vendrá sobre la estructura tributaria argentina y la coparticipación federal de impuesto” para que las tres provincias logren ir “teniendo una posición común. En este sentido, la presión fiscal sobre el PBI puede ser inferior al 35% en nuestro país. En cuanto a coparticipación es necesario que las provincias recuperemos los recursos que a lo largo de los años se ha ido quedando la Nación”.

“Estos son los temas que nos unen y que vamos a defender porque queremos una Argentina que crezca con justicia social y federal”, concluyó.

BORDET

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, mencionó que “resulta muy gratificante encontrarnos en Santa Fe, después de un poco más de un año de cuando nos reunimos en Paraná para decidir el relanzamiento de la Región Centro, que por diversos motivos había, prácticamente, dejado de funcionar”.

Bordet recordó que entonces “nos proponíamos impulsar la participación activa, no sólo de las políticas públicas sino también con políticas que atraviesan a la sociedad civil, y después de un año de fecundo trabajo podemos estar rubricando estos convenios que de algún modo corroboran lo actuado y certifican el trabajo desarrollado, que ha sido mucho y se vio marcado por situaciones de emergencia que nos obligaron a trabajar fuertemente contra reloj para solucionar problemas imperiosos”.

También valoró la colaboración del CFI y sostuvo que “venimos trabajando y pensando en la manera de que nuestros sistemas productivos pueden ganar competitividad en cuanto a los desafíos que nos generan los mercados, tanto internos como internacionales”.

“Este acta que hemos rubricado hoy marca el esfuerzo que realizamos pensando en que el desarrollo de la Región Centro, tiene que tener acompañamiento”, y destacó la visión de los diversos sectores “como un todo, lo que es producción, turismo, pero también desarrollando actividades en ámbitos participativos como sectores universitarios, las fuerzas del trabajo y las fuerzas empresariales”, agregó.

Finalmente, Bordet señaló que “tenemos por delante una gran tarea, que le tocará al gobernador Schiaretti desempeñar como presidente pro témpore, y que contará con todo nuestro apoyo”. “Seguiremos trabajando firmemente para la consecución de estos objetivos y para reclamar también los derechos federales de nuestras provincias, porque es tiempo de recuperar muchas de las sesiones que las provincias fuimos haciendo en pos del gobierno central, y en esto también hemos logrado importantes avances y tenemos que seguir trabajando por el mismo camino”, concluyó.

CONVENIOS

Durante la reunión, además, se realizó la firma de tres convenio entre las provincias de la Región Centro y el CFI:

>> Para el fortalecimiento de la integración regional mediante la ejecución de proyectos que den continuidad y profundicen las acciones ejecutadas de manera conjunta entre los gobiernos provinciales, el CFI y los foros de la sociedad civil de la Región Centro.

>>Para la realización de diversas acciones de apoyo a las cadenas de valor láctea, de maquinaria agrícola y de carne y proteica para profundizar los estudios de las cadenas de valor bobina, porcina, aviar, láctea y de la maquinaria agrícola.

>> Convenio mediante el cual las provincias se comprometen a bonificar notablemente la tasa de interés que el CFI aplica a su línea de créditos para la reactivación productiva.

En cuanto a los convenios firmados, Ciácera explicó que el CFI brinda apoyo “técnico, para los estudios y los trabajos que se requieran en los foros, en avanzar sobre los problemas que tiene la región y con el sistema financiero, y apoyar fundamentalmente a la pequeña y mediana empresa”.

“De esta forma estamos cumpliendo con las indicaciones de concertación, coordinación y articulación que los gobernadores indican para el Consejo Federal de Inversiones”.

“En diciembre pasado, se realizó una reunión de la Región Centro en la ciudad de Córdoba en la que se le encomendó al CFI la realización de estudios, de análisis sobre las cadenas de valor. Existen estudios de estas cadenas de valor, que se están utilizando como antecedentes pero entendíamos que era necesario actualizarlas de acuerdo al nuevo marco económico, político y social de nuestro país y en el mundo. Para comenzar, se seleccionaron tres cadenas de valor principales, estas son la cadena láctea, la cárnica y la de maquinarias agrícolas. Estas cadenas son transversales a toda la región y tienen gran impacto el valor agregado, el empleo, el desarrollo local y muchas están insertas en el comercio internacional. De ahí la gran preocupación del CFI y de las provincias para desarrollarlas, apuntalarlas y hacerlas más competitivas en el mercado nacional e internacional”, precisó.

Ciácera explicó que para realizar los estudios se seleccionó a “los expertos con mayor idoneidad y empezaron a trabajar en enero de 2017 y en febrero se tuvieron los primeros avances. En tanto, en abril, se tuvo el informe final que en hoy tienen en sus manos lo gobernadores, con sugerencias, recomendaciones y acciones concretas en las que, junto con la mesa ejecutiva, el CFI ha tratado de dar el financiamiento necesario para llevarlas adelante. El Consejo aportó 11 millones de pesos para la realización de los estudios y el apoyo a los foros de la sociedad civil”.

Además, expresó que “luego de realizar conversaciones con los ministros de Economía, la línea de reactivación productiva del Consejo que dispone hasta 2,5 millones para las empresas con un interés del 14 %, con el esfuerzo de las provincias, esa taza ha bajado al 9 % y para créditos de 150 mil pesos a una taza de 4,5; y destacó la importancia de esto “porque se están bajando los intereses y mejorando la accesibilidad de los créditos, lo que define una política muy clara hacia los sectores productivos”.

Al finalizar el encuentro, el gobernador santafesino, Miguel Lifschitz, realizó el traspaso de la Presidencia Pro Témpore a su par cordobés, Juan Schiaretti.

Lifschitz destacó el traspaso ya que se trata “una rotación que todos los años nos permite trasladar la responsabilidad de coordinar y liderar este proyecto que ha concitado un amplio abanico de participación y compromiso de los gobiernos, instituciones de las tres provincias y de la sociedad civil”.