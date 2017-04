TINELLI RENUNCIÓ A SU CARGO EN AFA

Marcelo Tinelli anunció su renuncia al cargo de Presidente de Selecciones Nacionales en la Asociación del Fútbol Argentino con un comunicado en la red social Facebook, en el cual también informó la licencia pedida a la vicepresidencia de San Lorenzo.



El conductor televisivo escribió estas palabras:



"Hoy es un día muy especial para mí. Después de muchos años, siento la necesidad de alejarme del mundo del fútbol por un tiempo. Lo más importante es la salud, y algunos episodios que sucedieron en estos últimos días precipitan esta decisión.



He decidido renunciar a mi cargo de Vice Pte de Selecciones de AFA, a mi cargo de Coordinador de Estatutos y Convenio de colaboración con AFA en nombre de la Superliga, y solicité una licencia de 18 meses en mi cargo de vice Pte de mi amado San Lorenzo.



Me quedan solo palabras de agradecimiento para todos aquellos dirigentes que me acompañaron y creyeron en mi y a todos los hinchas por los hermosos momentos vividos en estos 5 años.

Me voy feliz por todo lo intentado y realizado.



Este no es un adiós definitivo. Es un hasta luego. Gracias, gracias, gracias y más gracias."