El gobernador del Estado venezolano de Miranda y líder opositor, Henrique Capriles Radonski, elogió hoy al presidente Mauricio Macri, cuestionó a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner, diferenció al peronismo del chavismo y celebró que "el pueblo argentino haya abierto los ojos a tiempo para descubrir las verdades de estos gobiernos que se escudan en la defensa de los pobres".



En su cuestionamiento a la ex mandataria, Capriles acusó a Cristina Kirchner de haber "obstaculizado" durante una reunión de Unasur en Lima, Perú, la realización de una auditoría internacional sobre el resultado electoral que la oposición venezolana impugnó en 2013, que le dio el triunfo presidencial a Nicolás Maduro.



"(Cristina) Kirchner después vino a mi país y se dedicó a criticar a la oposición porque tienen esa costumbre de calificar a todos los que no coincidan con ellos como la derecha y yo le digo que no ando con esto de derecha e izquierda, pero sí tengo que definirme jamás sería de derecha", sentenció uno de los mayores referentes opositores de Venezuela en declaraciones a Radio MDZ.



Capriles consideró que "se acabaron los tiempos de la complicidad con Maduro en América Latina. Solo le queda como aliado el presidente de Bolivia, Evo Morales".



"Estos gobiernos que se creen eternos son lo peor que le puede pasar a América Latina", reflexionó.



A la hora de hablar del presidente argentino, Capriles reconoció que se ha reunido "en muchas ocasiones" con la canciller argentina, Susana Malcorra, y que también lo ha hecho con Macri.



Al respecto, aseguró que el gobierno argentino "quiere ayudar a Venezuela y lo hacen a través de la diplomacia".



Sobre la crisis de Venezuela, Capriles, quien fue inhabilitado para competir en las elecciones, sorprendió al señalar que el fallecido Hugo "Chávez la hubiera resuelto de otra forma".



Capriles se negó a equiparar el proceso que encabezó Chávez con el movimiento nacional que creara el general Juan Domingo Perón ya que consideró que "el chavismo no es como el peronismo, no es irreversible".