Piden la intervención del Ente Portuario

Durante los últimos años el puerto de la ciudad de Santa Fe tuvo un gran desarrollo inmobiliario, pero escasa actividad de barcos cargueros o barcazas portacontenedores. Según el diputado provincial Leandro Busatto, el problema no es nuevo. "El tema del puerto lo venimos siguiendo desde hace un tiempo. Nosotros entendemos que si bien hubo un paso al costado de Marcelo Vorobiof el modelo de gestión sigue siendo uno que está claramente en perjuicio de los intereses públicos, que no resguarda el patrimonio público de todos los santafesinos", aseguró el legislador en diálogo con UNO Santa Fe.

"Desde nuestro punto de vista –continuó– la provincia tiene que intervenir en esta situación porque hay tres cuestiones que nos preocupan sobremanera. La primera es la actividad portuaria como principio rector del Ente Administrador del Puerto. Nosotros sabemos que los contratos con la empresa que hacía el trabajo con contenedores están vencidos desde diciembre del año pasado, es decir que la actividad portuaria está paralizada y solo quedó reducida a lo que sucede con el masterplan".

La segunda cuestión que mencionó Busatto tiene que ver justamente con el desarrollo del masterplan. "La página web del Ente Administrador del Puerto está en construcción hace un año, por lo cual no hay información pública que pueda ponerle claridad a algunas situaciones que nosotros venimos escuchando por lo bajo y que también nos llegaron denuncias puntuales".

Al ser consultado sobre cuáles son esas situaciones poco claras, el diputado dijo: "Hoy no sabemos cuál es el monto actualizado de los cánones que están pagando los concesionarios de los terrenos que hay en el puerto. La segunda cuestión es que muchos de los concesionarios se comprometieron a pagar un proporcional del canon por obras que hicieron más allá de lo que tenían pensado construir y todavía, entendemos, no se han pagado o al menos no lo sabemos. Eso es dinero de la provincia".

"La tercera cuestión, entre otras, es que muchas de las concesionarias que tienen hoy terrenos en el puerto hicieron un contrato de obras complementario producto de las concesiones y algunas de ellas no sabemos si se han hecho. Y otras que hizo el Ente, con la responsabilidad de que lo devolvieran las concesionarias, todavía no sabemos si se devolvió el dinero", añadió.

A todo esto, Busatto dijo que hay que sumar la situación que están atravesando los trabajadores del Ente que "están sufriendo constantemente una situación de hostigamiento por una cuestión política del presidente del Ente" de negarse a incorporar al directorio al representante de los trabajadores. "Eso nos motivó a pedir en la Legislatura la citación de Sebastián Fumis (presidente del Ente), un pronunciamiento de la provincia sobre los despidos arbitrarios, una modificación en la ley 11.011 en las funciones del representante de la provincia y la intervención del Ente porque entendemos que se está dentro de las situaciones que prevé la ley para intervenirlo", argumentó.

Ante la pregunta de si recibió alguna respuesta por parte del gobierno provincial, Busatto expresó: "Hace 10 días hablé con el gobernador, Miguel Lifschitz en persona y me dio la sensación de que el gobernador no estaba tan al tanto de lo que venía sucediendo porque la administración Fumis viene de una decisión que había tomado Bonfatti, no Lifschitz. Y el gobernador se comprometió, en breve, a tomar una decisión que tenga que ver con intervenir, no sé si el Ente, pero sí políticamente para descomprimir la situación de tensión que se viene sucediendo y poner claridad sobre las cuestiones que nosotros estamos marcando. Pero todavía no tuvimos una respuesta".

En cuanto a la citación a Fumis, que además de ser el presidente del Ente es el representante de la provincia, tiene dictamen de dos comisiones de la Cámara de Diputados y tiene pedida una preferencia para la próxima sesión. "Creemos que el pedido se va a aprobar y Fumis va a ir a la Cámara de Diputados para que nos aclare situaciones que tienen que ver con el desarrollo del masterplan y la caída de la actividad portuaria fundamentalmente", concluyó Busatto.