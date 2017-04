Rusia, Irán y Siria advierten a EEUU por su ataque a base siria

Rusia, Siria e Irán consideran un "acto de agresión" el reciente ataque estadounidense contra una base aérea siria y urgen a Washington a que no incurra en acciones que puedan tener "graves consecuencias" para la seguridad regional y mundial, dijo hoy el canciller ruso, Serguei Lavrov.



"Confirmamos nuestras posturas y somos unánimes en que el ataque fue un acto de agresión, que violó gravemente el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas", dijo Lavrov en rueda prensa tras reunirse con sus pares iraní, Mohamed Yavad Zarif, y sirio, Walid al Mualem, en Moscú.



Agregó que Rusia, Irán y Siria demandan que Estados Unidos y sus aliados respeten la soberanía siria y no incurran en acciones que "pueden tener graves consecuencias para la seguridad no solo regional, sino también global".



"Esta acción agresiva apunta, por lo visto, a dinamitar el proceso de paz y a hallar pretextos para cambiar el gobierno (sirio) Estos intentos no tendrán éxito. No será así", subrayó Lavrov, citado por la agencia de noticias.



También dijo que los tres países insisten en que "se lleve a cabo una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial sobre las circunstancias del empleo de productos químicos en Khan Shaykhun el 4 de abril".



Se refería al ataque con armas químicas lanzado ese día en la provincia siria de Idleb y que causó cerca de un centenar de muertos, del que Occidente culpa al gobierno sirio del presidente Bashar el Assad, aliado de Rusia.



Tres días después, por orden del presidente Donald Trump, la Marina de Estados Unidos lanzó 58 misiles crucero contra la base aérea siria de Shayrat, en la provincia central de Homs, de donde Washington cree que salieron los aviones que cometieron el ataque químico en Khan Shaykhun.



Lavrov dijo que la investigación debe hacerse bajo los auspicios de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), con un equipo "formado de una forma equilibrada, entre otros desde el punto de vista geográfico".



Sin embargo, afirmó que la propuesta de realizar dicha investigación "choca con oposición", lo que quedó de manifiesto -dijo- en una sesión especial ayer en el consejo ejecutivo de dicho organismo.



"Cada vez hay más testimonios de que fue un montaje, me refiero al incidente del empleo de armas químicas en la provincia de Idleb", subrayó.



"Los intentos de bloquear las propuestas de Rusia e Irán de crear una comisión independiente para llevar a cabo una investigación imparcial solo muestran que aquellos que los emprenden no tienen la conciencia tranquila", agregó.



Por su parte, el ministro sirio aseguró que su gobierno seguirá actuando hasta limpiar el suelo sirio de insurgentes.



Agradeció a Rusia e Irán por su apoyo, y consideró que este encuentro trilateral es "un mensaje fuerte" dirigido a Estados Unidos después de su agresión contra Siria.