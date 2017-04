Carlos Pereira, Secretario General del Gobierno de la Ciudad de Santa Fe, visitó los estudios de Radio Uno 101.3 en la mañana del jueves santo. Este personaje despertó especial atención en el año electoral y fuertes rumores aseguran que sería candidato a concejal en las próximas elecciones. A estas versiones, eligió responder con un “siempre estuve” y recordó que cumple su función pública en este cargo desde 2011. “Este rol de ser la mano derecha del intendente siempre me ha dado visibilidad. A lo mejor ahora se nota un poco más pero ya hace años que es así”, explicó.

No obstante, el periodista lo interpeló de forma directa sobre su posible candidatura y Pereira, al igual que Corral en otras oportunidades, dejó la puerta abierta a que se cumpla y no negó ni confirmó su lugar en las listas. “Es una decisión que todavía no está tomada”. No obstante reconoció que en estos comicios “se va a poner en discusión la gestión del Intendente Corral. La gente va a ratificar o no el rumbo”. El secretario general prefirió no dar nombres pero sí aseguró que “quien sea el candidato va a ser alguien del equipo de José, que represente bien el proyecto que estamos llevando adelante”.

Es innegable que la ciudad de Santa Fe está gozando de muchísimas obras públicas que beneficiarán a sus habitantes y Pereira contó el plan que lleva a cabo la gestión de la que forma parte. “Las obras siempre tienen su tiempo y como toda obra tiene sus molestias”, expresó tras ser consultado por próximos plazos de inauguración y las reiteradas quejas de muchos vecinos por inconvenientes que estos generan. El funcionario no negó los inconvenientes; por el contrario los asumió y comparó con las “molestias” que generan los albañiles cuando trabajan en una casa. “Esa molestia queda compensada por lejos con el resultado de las obras”, resumió.

Pereira prefirió hablar de los logros de la gestión del Intendente Corral como la restauración del Molino Marconetti y el Paseo Bulevar. También, adelantó que en las próximas semanas se inaugurará el Metrofé de Avenida Blas Parera.

En tanto, definió al Parque Alberdi como “el parque con mejores juegos de la ciudad” y comunicó que estos serán los primeros que se instalarán en un plan que prevé el recambio en todas las plazas.

Además, el Parque Federal también gozará de dos nuevas áreas de juego que se sumarán a las torres en construcción del PROCREAR; que aumentarán su número de cuatro a ocho. Las nuevas tendrán hasta 22 pisos contra 18 que poseen las próximas a inaugurar. También, se llamará a licitación para el borde sur de este espacio público.

La gestión Municipal tiene un fuerte compromiso con la falta de espacios habitacionales en la ciudad. Por ello trabaja en la construcción de un edificio en el ingreso a la ciudad por calle Iturraspe y Pte. Perón, otro en Aristóbulo del Valle y Matheu. Además, tras solucionarse un inconveniente con el terreno, licitarán en Barrio San Lorenzo. Sin olvidar las 80 viviendas que se construyen en distintos barrios de la capital provincial.

“Por fin la ciudad volvió a tener un nivel de construcción de vivienda”, expresó tras enumerar las cuantiosas obras que se llevan a cabo en Santa Fe.