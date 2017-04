El humorista y ex diputado nacional Miguel Del Sel contó anoche los motivo que lo llevaron a dejar la embajada de Panamá para volver a los escenarios con Midachi. El ex candidato a gobernador de Santa Fe dijo que después de seis años merecía tomarse "un descanso de la política".

"Estaba lejos de mis hijas. En un año y un mes a mis hijas las vi 20 días. Estaba lejos de mis amigos. Yo tengo todo armado en mi ciudad. Merezco tomarme un descanso de la política, son seis años. Y con todos los prejuicios que había me ha ido muy bien y ayudé al cambio, más allá de toda una serie de palos en la ruedas que vemos todos los días", afirmó anoche Del Sel por TN. Además, el humorista destacó que pese a los prejuicios que había sobre él logró hacer una muy buena gestión como embajador.

De todas formas aclaró: "Cambiemos no me pierde, sigo siendo de mi presidente, de Cambiemos y a Mauricio le tengo una confianza bárbara. Va a sacar el país adelante, que habla con la verdad. Pasamos de no tener pobreza, de un cinco por ciento a tener un 35 por ciento y reconocimos todo lo que pasaba con Ganancias y la inflación. Hablar con la verdad es la única manera de sacar el país adelante".

De todas maneras, advirtió que "hay sectores que son complicados, hay gente que se acostumbró a no trabajar, a ser ñoqui y a vivir de la confrontación y el apriete".