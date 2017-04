UNIÓN EMPATÓ SIN GOLES EN SAN JUAN (audio)

Un partido tan peleado, de tanta marca y tan equilibrado, no podía… o en todo caso no debía tener otro final. No acertaron en las pocas claras que tuvieron para convertir, y tampoco hubo grandes yerros, de esos que cuestan goles, por eso el duelo en San Juan se “murió” de un natural empate. San Martín y Unión igualaron sin goles.

No deja de ser un buen negocio para este elenco de Pumpido que busca ganar confianza con otra racha positiva. Claro, el déficit estuvo en la cancha con la pelota en los pies, ya que con más decisión y ambición, bien se pudo traer todo del Hilario Sánchez.

A los 3 minutos ya el Tate padeció la primera pelota detenida que cayó en el corazón del área y Mattia falló lanzando sobre el travesaño. Respondió a los 6´ Bruno Pittón con un tiro débil que controló con la vista Ardente. Todo equilibrado en el inicio de las acciones y así hasta el final.

Los dos se dedicaron a disputar cada balón con ímpetu, por lo que jugar y darle buen destino al esférico no fue nada sencillo. Entonces, se corrió y metió más que lo que se pensó, y así la primera mitad se hizo friccionada, cortada, ordinaria…. casi sin llegadas. Ambos estuvieron imprecisos en las terminaciones de los esporádicos avances.

El mejor ejemplo de falta de definición se dio después de la media hora. A los 31 la llegada más profunda del local estuvo en los pies de Dening que no pudo en el mano a mano con Nereo. El sanjuanino intentó eliminar al arquero, pero al intentar eludirlo cerró a tiempo un defensor rojiblanco para aventar el peligro. Cinco minutos después, contestó el Tate pero le faltó convicción a Mauro Pittón para definir una buena proyección por derecha que no fue ni centro ni disparo al arco.

En tanto, Rusculleda cerca del final se filtró y sacó un disparo violento que controló Nereo sin problemas. Se fueron al descanso iguales, con una mínima ventaja a favor del Santo.

El complemento arrancó intenso y mejor la visita. En cuatro minutos Unión hizo más que en todo el primer tiempo, donde apenas ejecutó dos tiros al arco. El mejor de tres o cuatro disparos francos a la portería defendida por Ardente, fue un zurdazo de Brítez que pasó cerca. Del otro lado, avisó Dening. El segundo acto deparó más emociones desde el inicio, aunque al cuarto de hora, San Martín ya había emparejado la posesión y el trámite que era a favor del Tate.

Sobre los 20´, volvió a perder de arriba la defensa Tatengue. Gelabert ganó sólo y el balón pasó rozando el palo diestro de Fernández.

En los últimos diez minutos y con los insultos que bajaban como catarata contra los futbolistas de Gorosito, se vio lo mejor del partido. A los 36 Dening no pudo con Nereo (San Martín reclamó un penal que no fue) y de contra, Gamba habilitó a Anselmo y el conjunto rojiblanco desperdició la más clara del partido. Sólo le erró al arco. Todo tan equilibrado, que hasta en el momento que golpeó el Santo, respondió Unión.

Sobre el final empujó la formación sanjuanina; resistió la santafesina y la historia no cambió, pese a las intenciones de ambos. Punto y aparte. Unión sumó y se volvió conforme con la unidad... auqneu con poco más, pudo hacer un mejor negocio.

SÍNTESIS

San Martín (SJ): 1-Luis Ardente; 22-Pablo Aguilar, 2-Juan Francisco Mattia, 6-Matías Escudero, 28-Mauricio Casierra; 22-Joaquín Molina, 5-Marcos Gelabert, 14-Emiliano Agüero, 11-Emmanuel Martínez, 18-Sebastián Rusculleda; 11-Emanuel Dening. DT: Néstor Gorosito.

Suplentes: 32 - E. Montagna | 35 - N. Pelaitay | 7 - N. Maná | 12 - L. Corti | 9 - D. Cháves | 26 - A. Pucheta | 16 - M. Lugo



Unión: 1-Nereo Fernández; 22-Emanuel Brítez, 2-Rodrigo Erramuspe, 6-Leonardo Sánchez y 14-Bruno Pittón; 30-Mauro Pittón, 5-Nelson Acevedo, 23-Manuel De Iriondo y 11-Diego Godoy; 1-Lucas Gamba y 27-Franco Soldano. DT: Juan Pablo Pumpido.

Suplentes: 29 - M.Castro | 19 - M. Rivero | 24 - L. Algozino | 8 - S. Magallán | 7 - G. Vadalá | 21 - D. Villar

GOLES: -

Cambios: ST: 13´Algozino por M.Pittón (U); ST 14´ Montagna por Martínez (SM); ST 14´ Maná por Rusculleda (SM); ST 21´Anseñmo por Soldano (U); ST 24´ Maxi Lugo por Gelabert.

Estadio: Ingeniero Hilario Sánchez.

Árbitro: Hernán Mastrángelo. Asistentes: Roberto Reta y Alejandro Mazza

Amonestados: PT 29m. S. Rusculleda (SM); ST 22´ Gelabert (SM); ST 27´ Mattia (SM); ST 47´De Iriondo (U).

Hora de inicio: 17.00