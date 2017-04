El secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), Roberto Baradel, no descartó hoy nuevas medidas de fuerza en la provincia "si en las próximas semanas" el Gobierno bonaerense no ofrece una propuesta salarial superadora.



"Planteamos taxativamente recurrir a medidas de acción directa en caso de que no haya avances en las próximas semanas," explicó hoy el dirigente en alusión a la última propuesta oficial de un incremento salarial del 19 por ciento.



En declaraciones a Radio del Plata, Baradel insistió hoy en que "el conflicto sigue" y defendió el reclamo docente como "una demanda de las bases planteada en las asambleas gremiales".



"Somos parte de las bases, nosotros somos docentes, trabajadores de la educación, ejercemos una representación y vivimos como decimos, igual que nuestros compañeros", manifestó hoy al fundamentar la postura de su gremio.



En este marco, el titular del Suteba aseguró que los gremios docentes bonaerenses ratificaron "darle continuidad al plan de lucha hasta que no tengamos respuesta a los reclamos".



"Hay que ser firmes en la defensa de los trabajadores de la educación y en la educación pública en nuestro país", remarcó.



Para Baradel, "el gobierno tiene la llave para destrabar el conflicto" si acata los fallos que lo obligan a convocar a la paritaria federal y devolver los descuentos por los paros.



"Este gobierno maltrata, acusa, amenaza y dice que dialoga pero no dialoga", denunció.



Agregó que "con los fallos de la Justicia que obligan al gobierno nacional a llamar a paritarias y al provincial a devolver los montos descontados, decidimos reclamar a la gobernadora un diálogo sin condicionamientos y que cumplan con los fallos para concluir este conflicto", dijo por último.