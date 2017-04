UNIÓN BUSCARÁ TORCER LA HISTORIA EN EL HILARIO SÁNCHEZ

“Viento cálido y seco que sopla en el noroeste de Argentina, especialmente en el área de la cordillera y alcanza particular intensidad en la región de Cuyo; existe la creencia de que afecta negativamente el estado anímico de las personas”. Ésa es una de las definiciones del Zonda, ese viento que es tan típico de los sanjuaninos. Por lo visto, en los 12 partidos oficiales que Unión pisó esa provincia en compromisos oficiales de la AFA, tal como lo indica la definición “afectó negativamente el estado anímico”.



No hay caso, no puede ganar Unión en esa zona de Cuyo. No lo hizo en el único partido que jugó contra Sportivo Desamparados ni tampoco en los once cruces con San Martín de San Juan. Y en el caso del Santo, rival al que enfrentará nuevamente mañana a las cinco de la tarde en el Hilario Sánchez, los números preocupan mucho más: no sólo que no gana, sino que casi siempre pierde. Es que Unión visitó al Verdinegro en once ocasiones: fueron nueve (9) alegrías locales y apenas dos “puntitos” que se vinieron para Santa Fe.



¿Podrá este ahora recuperado equipo de Juan Pablo Pumpido torcer la historia de tantos años en esa provincia y darle un golpe casi de nocaut a Néstor Raúl Gorosito en este 2017? Las dos rachas se darán la mano: Unión no puede ganar ahí, “Pipo” tampoco puede ganar con su equipo.



Unión viajó a San Juan anoche y llegó hoy con dos cambios más una sola duda. Las modificaciones que quedarán firmes son el ingreso de Rodrigo Erramuspe (por Fleita, desgarrado) en la cueva al lado de Leo Sánchez y la aparición del zurdo Bruno Pittón en la punta izquierda por el lesionado Nahuel Zárate.



La duda —para los medios y la prensa; no para el entrenador— pasa por saber si seguirá Mauro Pittón como extremo derecho (buen juego ante Talleres) o aparecerá allí Lucas Algozino en su puesto natural.



Es evidente que no es un buen arranque de año, hasta acá, para el pibito Algozino, que había terminado en gran nivel el año pasado por la banda: 1) se perdió el partido debut ante River Plate por arrastrar cinco amarillas; 2) no fue titular y terminó expulsado en el clásico ante Colón; 3) recibió una fecha del Tribunal de Penas de la AFA y se perdió el partido con Banfield en Peña y Arenales; 4) tampoco pudo ser tenido en cuenta el lunes a la noche contra Talleres de Córdoba por ese famoso “virus” que afectó a varios jugadores del plantel.



Unión, que respiró ante el equipo de Kudelka con tres puntos más un interesante poder de fuego para llegar al gol, sabe que se encontrará contra un San Martín de San Juan necesitado y “apurado” por una victoria.



Así, desde las cinco de la tarde de un domingo de otoño en la zona de Cuyo, chocará la racha histórica de Unión (12 partidos oficiales en San Juan sin alegrías) y la racha de “Pipo” Gorosito (cuatro sin ganar en San Martín).



El equipo de Juan Pablo Pumpido deberá pisar con cuidado el Hilario Sánchez, porque siempre que va a San Juan le sopla el Zonda. Y le hace mal.

Autoridades



El juez principal, desde las 17 de mañana en el Hilario Sánchez de San Juan para San Martín-Unión, será Hernán Mastrángelo. El juez asistente número 1 será Roberto Reta y el juez asistente número 2 Alejandro Mazza. Mientras que el cuarto árbitro de la AFA será Gastón Suárez.

El listado de viajeros



Los jugadores profesionales del Club Atlético Unión que se subieron al micro tatengue por decisión de Juan Pablo Pumpido son los siguientes:



Nereo Fernández, Rodrigo Erramuspe, Lucas Pruzzo, Nelson Acevedo, Leonardo Sánchez, Guido Vadalá, Santiago Magallán, Federico Anselmo, Diego Godoy, Bruno Pittón, Lucas Gamba, Martín Rivero, Diego Villar, Emanuel Brítez, Manuel de Iriondo, Lucas Algozino, Franco Soldano, Matías Castro y Mauro Pittón.